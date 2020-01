Ultimi giorni per 'Speriamo che sia femmina'

Ultimi giorni della personale di Alberto Zorzini "Speriamo che sia femmina”, 100 opere - pitture, disegni e poesie - tutte incentrate sulla donna in mostra fino al 25 gennaio in Villa di Toppo-Florio (giovedì e venerdì dalle 17.30 alle 20.30, sabato e domenica dalle 14.30 alle 20.30). Sempre sabato, alle ore 16, presentazione del libro di Giuseppe Losasso e Annalisa Maniscalco “Più della mia pelle”. Interverranno l’autore Giuseppe Losasso, l’associazione SmileaGain (a cui il Maestro Giorgio Celiberti ha donato l’opera riprodotta in copertina), l’artista Alberto Zorzini; modera il giornalista Gian Paolo Girelli.