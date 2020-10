Ultimi giorni per la mostra 'Il giardino delle Alchimiste'

Il Museo civico di storia naturale "Silvia Zenari", a Pordenone, ospita fino al 18 ottobre 2020 la mostra di Savina Capecci "Il giardino delle Alchimiste" a cura di Fulvio Dell’Agnese.



I dipinti esposti – tutti realizzati negli ultimi cinque anni – esplorano visivamente le ambiguità di rapporto della società contemporanea con il mondo di natura: guardano con ironia a un colorato e ipertrofico universo di OGM, suggeriscono prospettive di contaminazione della figura umana con la dimensione arborea, immaginano spazi di silenziosa esistenza sospesa non estranei alle esperienze di isolamento cui ci ha costretto nei mesi scorsi l’epidemia.



La speranza che pare di poter leggere nelle tele – e in particolare nell’immagine di copertina – è che la veste fiorita in cui si drappeggiano le due giovani Alchimiste parli dello sbocciare di una nuova armonia fra la natura e un’umanità capace di guardare ad essa con rinnovata meraviglia.



Orario

Giovedì, venerdì e sabato dalle 15:00 alle 19:00.

Ingresso gratuito su prenotazione telefonando al numero 0434 392950 dal martedì al venerdì ore 9:00-12:00.