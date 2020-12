“Ultimo Bunker a Nord-Est, la Fanteria d’Arresto” è questo il titolo del lavoro realizzato da un nucleo di ex militari che hanno prestato servizio nella specialità che ha cessato di esistere all’inizio degli anni novanta come logica conseguenza della caduta del “Muro di Berlino” e per la maggiore capacità di fuoco delle nuove armi, in costante miglioramento. Il libro racconta la specialità dalle sue origini che risalgono al subentro alla Guardia alla Frontiera, agli anni novanta trattando in particolare della Guerra Fredda e sconfinando sui tempi più attuali per riferire sulle attività promosse dall’Associazione. Il tutto spiegato ed illustrato in un volume di 380 pagine che è stato realizzato e stampato a cura degli stessi autori, lavoro durato un anno.



Sei erano i reparti d’arresto a livello battaglione che avevano il compito di presidiare e vigilare sulla frontiera orientale, ma non erano i soli, terminata la pianura subentravano gli alpini d’arresto con i medesimi compiti ma in ambiente montano. I fanti erano schierati in tre successivi allineamenti dall’Isonzo al Tagliamento a sbarrare la così detta “Soglia di Gorizia” e l’accesso alla pianura friulana. La specialità era schierata tutta nel Friuli, di conseguenza, la grande maggioranza dei soldati veniva reclutata nel triveneto. L’esistenza di questi reparti era poco nota per la cornice di riservatezza che li circondava; infatti, talvolta, non erano conosciuti agli stessi addetti ai lavori.



Per realizzare il volume sono stati fatti consistenti sforzi mnemonici in quanto nulla di particolarmente esaustivo era stato ancora pubblicato. Ma anche il reperimento delle immagini ha presentato problematiche che si sono superate attivando una catena di possessori di ricordi gelosamente conservando nel cassetto. Ed è frugando anche nei cassetti della memoria che il Col. Mario Borean, goriziano d’adozione, è riuscito ad individuare e trattare tutti gli aspetti del tempo passato alle armi, ricevendo in valido aiuto dal Ten. Stefano Cogni, di Monfalcone. Il Gen. Pietro Maccagnano, Presidente dell’Associazione (ANFA), e residente a Casarsa, ha curato l’impaginazione e le pubbliche relazioni ed ha collaborato con il Sergente Alvidio Canevese di Oderzo (TV), che si è cimentato nell’impaginazione e nel reperimento delle immagini. Unico a non aver prestato servizio militare è stato il Dottor Leonardo Malatesta, della Provincia di Vicenza, uno storico a cui è stata affidata la prima parte, la storica, appunto.



Le attività hanno dovuto superare un fiero ostacolo dovuto alla necessità di confrontarsi in un ambiente soggetto alle limitazioni imposte dal COVID-19.

Cinque sono stati i principali artefici del riuscitissimo libro, di cui tre avevano militato nel medesimo reparto, il 63° Cagliari, che aveva la propria sede nell’isontino e l’ingrato compito di essere il primo ad essere investito in caso di conflitto.



L’Associazione, non appena superate le attuali limitazioni, ha in animo di effettuare un ciclo di conferenze nei comuni che hanno fornito il loro sostegno morale ed a quanti ne faranno richiesta. Il volume non è in vendita nei negozi, chi desiderasse averne una copia deve contattare l’Associazione Nazionale Fanti d’Arresto al seguente indirizzo di posta elettronica: assofantiarresto@gmail.com oppure visitando il sito web www.associazionenazionalefantiarresto.it