Ultimo degli incontri estivi di Nessuno Escluso

Continua la quinta edizione “Nessuno Escluso” il progetto di diffusione e promozione della lettura che vuole consolidare il ruolo delle biblioteche per le piccole comunità e spingere l'integrazione tra le lingue e le culture presenti sul territorio. Come sempre articolato su diverse attività, Nessuno Escluso si è esteso in tutto il Friuli con alcuni appuntamenti che terminano il 4 settembre, per poi continuare il suo percorso autunnale nelle scuole e nelle biblioteche del Canal del Ferro e della Val Canale.



Tutti gli incontri, aperti al pubblico e gratuiti, avranno posti limitati ed è consigliata la prenotazione. L'iniziativa si svolge nell'ambito di Leggiamo 0-18, il progetto regionale di promozione della lettura, ed è a cura di Damatrà Onlus.



“E vissero tutti felici e contenti!" è l'ultimo degli appuntamenti e si svolge a Pontebba, venerdì 4 settembre alle 18 nel cortile delle scuole. Il racconto parla di Misteri, magia, ironia, creature incredibili che si avvicendano e alla fine ... vissero tutti felici e contenti:Anche il lupo!In caso di maltempo l’attività si svolgerà al coperto presso la palestra comunale



Informazioni: Ufficio IAT Pontebba 0428 90693 / contatti@pontebba.infoAnche questi incontri, come i precedenti, hanno in comune alcune caratteristiche che contraddistinguono questa edizione di “Nessuno Escluso”: i bambini che assisteranno alle letture ascolteranno il racconto in cuffie wireless. Le cuffie, infatti, garantiscono il corretto distanziamento tra i bambini e fanno in modo che possano concentrarsi di più sulle parole e sulla narrazione del lettore, in uno spazio che risulterà dilatato e silenzioso. Tutti i racconti che sono stati scelti per gli incontri sono incentrati su fiabe tradizionali della tradizione orale e su argomenti mitologici delle più diverse culture: tutte storie, dunque, nate per essere raccontate a voce e per questo ancora più immaginifiche.Infine, per ogni incontro, saranno disponibili tante lenzuola sulle quali bambini e adulti potranno distendersi per tracciare la loro sagoma con un pennarello, un gesso o un filo rosso: proprio il filo rosso è il simbolo che unisce storie e bambini di Nessuno Escluso.Le sagome sulle lenzuola saranno portate da Damatrà nelle scuole quando verranno proposti i laboratori, in ottobre, e diventeranno (debitamente modificate dai bambini) mostri, creature e altri animali per nuove storie fatte dai bambini delle scuole.LeggiAmo 0-18 è il progetto regionale di promozione della lettura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che ha come partner il Consorzio culturale del Monfalconese (coordinatore), il Centro per la Salute del Bambino Onlus, Damatrà Onlus, l’AIB Associazione Italiana Biblioteche - Sezione FVG e l'Associazione Culturale Pediatri e l’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia.