Un’intera giornata per Tina Modotti

Nel centenario dalla mostra personale di Tina Modotti a Città del Messico, inaugurata alle 7 di sera il 3 dicembre 1929 nella Biblioteca dell’Unam (Universidad Nacional Autonoma de México), martedì 3 si svolgerà in Friuli una serie di manifestazioni, indette in collaborazione con vari enti e istituzioni, dedicate alla fotografa, attrice e rivoluzionaria nata il 16 agosto 1896 in Borgo Pracchiuso, da dove – giovanissima – emigrò negli Usa. Il primo passo verso una vita fatta di impegno e creatività, soprattutto in Messico, ma anche in molti Paesi europei, Russia compresa.

Il Tina Modotti Day parte alle 11, a Bellazoia di Povoletto, dove è previsto il lancio della bottiglia Tinissima: un Sauvignon Grand Cru del 2017, contenuto in cofanetto decorato con le immagini di tre medaglie di Arnaldo Baldassi. A seguire, nella show room dei Tenimenti Civa, Paolo Medeossi presenterà il volume Tina Modotti. La ragazza di Pracchiuso di Gianfranco Ellero, stampato dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia per omaggio alla grande fotografa. Alle 15.30 a Udine, nella sede della Società Filologica Friulana in Via Manin 18, apertura della mostra La Udine di Tina Modotti e lezione su Tina Modotti fotografa a cura di Gianfranco Ellero e Piero Colussi. Alle 16.30, proiezione del film The Tiger’s Coat interpretato da Tina nel 1920, con presentazione di Livio Jacob.

Infine, alle 18 nella Galleria ‘Studio Proposte d’Arte – Soravito’ in Via Pracchiuso, a due passi dalla casa natale dell’artista, presentazione della mostra Omaggio a Tina Modotti. 1919-2019. Alle pareti saranno esposte venti opere in bianco e nero di altrettante artiste che si sono ispirate alla vita e alle opere della grande fotografa. Prevista, nell’occasione, la distribuzione del catalogo curato da Renza Moreale e la consegna di speciali confezioni della Grappa Pagura di Castions di Zoppola, create appositamente dal pittore Angelo Toppazzini. Saranno esposti anche i gioielli ispirati da opere della Modotti, creati dalla bottega d’arte orafa Mazzola di Via Cisis.