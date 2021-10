Si parlerà di “Società aperta: tra scienza, potere e libertà”, venerdì 29 ottobre, alle 18, al Teatro Comunale di Monfalcone, nell’ambito della rassegna “Un’etica per il futuro. Appuntamenti di filosofia”, promossa dal Comune di Monfalcone e organizzata dalla Biblioteca comunale, insieme all’Associazione Territori delle Idee, che realizza il Festival Mimesis, e al Liceo Buonarroti di Monfalcone.

Moderati da Gabriele Giacomini (coordinatore didattico del Master in Filosofia del digitale dell'Università di Udine), i relatori Giovanni Leghissa (professore associato di Filosofia teoretica al Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'educazione dell'Università di Torino), Alberto Felice De Toni (accademico e ingegnere italiano, professore ordinario di Ingegneria Economico-Gestionale all’Università di Udine) e Mauro Barberis (professore ordinario di Filosofia del diritto all’Università degli studi di Trieste), si soffermeranno sulla possibilità di ricostruire su nuove basi la democrazia liberale, ovvero l’equilibrio fra conoscenza e opinione, fra libertà e protezione sociale, senza cadere nell’eterna tentazione platonica di affidare sempre più il governo ai competenti, agli esperti, oppure in quella tentazione populista: solo l’appello a un popolo integro e incontaminato può condurci alla salvezza.

Prenotazione via email a via email: biglietteria.teatro@comune.monfalcone.go.it o presso la biglietteria del Teatro dal lunedì al sabato, dalle 17 alle 19).

Mauro Barberis. Professore ordinario di Filosofia del diritto all’Università degli studi di Trieste. È co-direttore delle riviste “Ragion pratica” e “Materiali per una storia della cultura giuridica”. Tra le sue pubblicazioni: “Libertà” (Il Mulino 1999), “Etica per giuristi” (Laterza 2006), “Non c’è sicurezza senza libertà” (Il Mulino 2017). Il suo ultimo libro è “Ecologia della rete”, uscito per Mimesis nel 2021. Collabora con Il Secolo XIX, Micromega e Il Fatto Quotidiano.

Alberto Felice De Toni. Accademico e ingegnere italiano. Professore ordinario di Ingegneria Economico-Gestionale, è stato eletto Magnifico Rettore dell'Università di Udine nel 2013; dal 2019 è Presidente della Fondazione CRUI, Conferenza Nazionale dei rettori delle università italiane.

Gabriele Giacomini. Coordinatore didattico del Master in Filosofia del digitale dell'Università di Udine. La sua ultima monografia è "Potere digitale. Come Internet sta cambiando la sfera pubblica e la democrazia" (Meltemi 2018).

Giovanni Leghissa. Professore associato di Filosofia teoretica presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'educazione dell'Università di Torino. Ha insegnato filosofia presso le Università di Vienna, Trieste e presso la Hochschule für Gestaltung di Karlsruhe. Fra i suoi libri si segnala "Neoliberalismo: un'introduzione critica" (Mimesis 2012).