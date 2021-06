Un ‘furlano’ a Roma: ‘Zvan da Vdene’

Annunciata un anno fa, rimandata a ottobre in piena seconda ondata, parte in una sede diversa – il Castello e non Casa Cavazzini, in restyling - la prima retrospettiva dedicata al grande artista cui è dedicato il teatro udinese. Giovanni da Udine tra Raffaello e Michelangelo (1487–1561), promossa dal Comune di Udine e curata da Liliana Cargnelutti e Caterina Furlan, con un autorevole comitato scientifico, aprirà sabato 12 nelle Gallerie d’arte antica, dove fino al 12 settembre sarà visibile un cospicuo numero di disegni provenienti da diversi musei europei e da una collezione privata americana. “Una mostra – spiega l’assessore alla cultura Fabrizio Cigolot – che gode di un importantissimo gruppo di prestiti internazionali; da qui la volontà di offrire un’importante attrattiva culturale nel periodo in cui il turismo in città dovrebbe rimettersi in moto”.

DA FIRENZE AL VATICANO - Ciascuno degli ambiti della poliedrica attività di Giovanni da Udine è indagato attraverso stucchi, incisioni, documenti, lettere, libri e altri materiali. Inoltre, le spettacolari sezioni dedicate alle stampe e ai disegni di architettura consentono di visualizzare i principali luoghi e ambienti in cui operò: dalla Farnesina alle Logge Vaticane, da Villa Madama alla Sacrestia nuova di San Lorenzo a Firenze. Il contesto storico e culturale del tempo viene ricostruito attraverso libri, documenti e filmati. Una sezione speciale ripropone la mostra documentaria realizzata ne 2017 alla Farnesina, dedicata ai festoni realizzati nella Loggia di Psiche. Concluso il percorso espositivo, il visitatore può ammirare dal vivo le opere realizzate in città, ma anche nel Castello di Colloredo di Montalbano, a Spilimbergo e San Daniele.



AL FIANCO DEI PIU’ GRANDI

MANCATO ‘AUTOPENSIONAMENTO’

- Giovanni Ricamatore, o meglio, Zvan da Vdene Furlano, come si firmò incidendo come un graffito l’interno della Domus Aurea, riuniva in sé l’arte della pittura, del disegno, dell’architettura, dello stucco e del restauro, tutto a livelli di grande eccellenza. Raffaello lo volle tra i più stretti collaboratori nella Loggia di Psiche e nelle Logge Vaticane. Michelangelo, conosciuto nei primi anni Venti del Cinquecento a Firenze per la decorazione di alcuni ambienti di palazzo Medici, lo teneva in alto conto. Clemente VII si affidò a lui per delicati interventi di restauro e decorazione a Firenze e Roma, dove rimase anche dopo la scomparsa di Raffello, conquistandosi il titolo di Cavaliere e la pensione.(e non, come scrisse il Vasari, nel 1457), si era formato nella bottega di Giovanni Martini, tra i principali artisti dell’epoca in Friuli con Pellegrino da San Daniele. Nel 1514-15 il trasferimento a Roma, dove iniziò partecipando alla Pesca miracolosa, disegno preparatorio per uno dei dieci arazzi destinati a decorare il basamento della cappella Sistina su disegno di Raffaello. Il suo merito maggiore è il contributo offerto alla messa a punto di un nuovo linguaggio decorativo basato sulla reinterpretazione dei motivi a grottesche, riscoperti nelle ripetute visite alla Domus Aurea. Intorno alla metà degli anni ‘30 abbandonò la città che gli aveva garantito fama e onori e rientrò a Udine con il proposito di “non toccar più pennelli”, ma si trovò pressato dalle committenze e non seppe mantenere fede al suo ‘autopensionamento’. Tra gli interventi di maggiore importanza, il lungo fregio a stucco e affresco nel castello di Spilimbergo e, a Venezia, la decorazione di due camerini di Palazzo Grimani.