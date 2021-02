Un capolavoro alla Fantoni

Dietro a grandi imprese ci sono grandi uomini e grandi donne. E una di queste è stata Alessandra De Antoni Fantoni, recentemente scomparsa all’età di 87, che al fianco del marito Marco è stata motore dello sviluppo del gruppo industriale di Osoppo. Nel ricordo dei figli Giovanni e Paolo, emerge la figura di una persona che è sempre rimasta dietro le quinte, lontano dalla vita mondana, ma il cui ruolo è stato fondamentale per la famiglia e per l’azienda.



Alessandra De Antoni nasce a Bagni di Lusnizza il 28 dicembre 1933 in una giornata in cui le abbondanti nevicate fanno cadere parte del tetto della segheria De Antoni. Secondogenita della gemonese Lina Stefanutti e di Pietro De Antoni, che la famiglia di Comeglians aveva delegato alle attività nella Val Canale, incarna lo spirito del proprio paesaggio: montano, duro, ogni tanto spigoloso, che ne forgia il carattere.

Di quel territorio assume la forza e la coniuga a uno spirito calvinista ove il senso del dovere e del rigore sono dovuti a se stessi prima che agli altri.



Effettua gli studi classici al riparo dalle insidie belliche a Bologna, per un breve periodo, ma soprattutto a Venezia dove frequenta il collegio Never delle cui suore assorbe una intensa carica di fede. Conosce Marco Fantoni che sposa nel 1954 e con cui condivide una incrollabile devozione per la famiglia e per il lavoro. Condivide l’intenso percorso umano e imprenditoriale, dalla costruzione del mobilificio di Gemona, all’insediamento nella zona industriale di Osoppo, al dirompente sviluppo degli Anni ’90 con il successo dei pannelli Mdf.Vive significative esperienze affiancando il marito nella realizzazione del villaggio di Borca di Cadore, ma anche momenti di difficoltà come l’importante incendio del settembre 1962. Nei primi Anni ’70 inizia a partecipare regolarmente alla vita aziendale dove assume un importante ruolo nell’ufficio commerciale.Il terremoto la vede in prima linea esposta più che mai a sostenere la volontà di ripresa del territorio in un contesto socio-economico lacerato e turbato.La ricostruzione di casa a Gemona affidata all’amico storico Luciano Gemin e la frequentazione delle architetture di Gino Valle le offrono un approccio sistemico al mondo della architettura di cui diventa appassionata studiosa.La sua dedizione alla riscoperta e valorizzazione delle esperienze aziendali la vede impegnata nel recupero e restauro di tutta la ricca documentazione preservata negli archivi aziendali già da suo suocero Giovanni Fantoni. È così che realizza nel tempo il completissimo Archivo Fantoni, scrigno di saperi e di testimonianze di un secolo di attività che ora verrà rinominato in suo onore: “”.“Il suo – hanno scritto i figli - è certamente l’esempio di una persona che è riuscita a fare propria la massima che dice: fate della vostra vita un capolavoro. Abbiamo certamente ricevuto da lei molto di più di quanto le abbiamo dato. Ma certamente la fortuna di avere vissuto al suo fianco in famiglia e in azienda un periodo così lungo e con esperienze così intense ci deve esimere dai rimpianti, se non quello di non averla vista condividere la gioia e la crescita dei suoi 4 pronipoti…”.