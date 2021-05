Un eroe partigiano dimenticato

Anche la Carnia ha celebrato la Festa della Liberazione il 25 aprile, ma come è noto la vera sua liberazione è avvenuta con la partenza degli ultimi cosacchi solo il 7 maggio.



Nel frattempo ci fu il tentativo dei partigiani di chiedere ai cosacchi la resa delle armi, che portò alla strage di Ovaro. All’azione di forza dei partigiani, che fecero crollare il locale dove si erano raccolti i cosacchi con donne e bambini, rispose una rappresaglia nella quale persero la vita, tra gli altri, 20 civili. Fra questi l’ingegnere Rinaldo Cioni direttore della miniera di Cludinico. Figura che mi piace pensare gli ovaresi sappiano ricordare come un loro eroe, da segnalare ai giovani di Ovaro e della Carnia come esempio di cosa significa fare politica quando si sente come valore l’impegno civile.



Immigrato per lavoro

Arrivato da Empoli a dirigere la miniera di Cludinico, frazione di Ovaro, con la moglie e due figli piccoli, in un momento particolarmente critico, con il paese occupato dai cosacchi, presidiato dai tedeschi, messo in fibrillazione dai partigiani, avrebbe potuto (qualcuno direbbe ‘dovuto’!) starsene fuori. Era un immigrato per lavoro, non un cittadino di Ovaro. E invece si mise in gioco assumendo il ruolo di mediatore. Difficilissimo, viste le tensioni in atto!



In prima persona

Memoria monca

Scese in campo, impegnandosi in prima persona fino ad assumere l’incarico di presidente del Cln locale. Dimostrando capacità diplomatiche non comuni riuscì a salvarsi dai tedeschi che solo a fine aprile lo cercarono perché avevano scoperto il suo doppiogioco. Ma finì, invece, quale vittima casuale della furia della rappresaglia cosacca, il pomeriggio del 2 maggio, mentre finalmente rientrava a casa a rivedere la famiglia, che aveva lasciato la sera prima, preso dai suoi impegni di presidente del Cln.A Empoli città natale, c’è una via che porta il suo nome. A Ovaro, il paese per cui si è sacrificato, neppure un sentiero. Così scrivo e lamento nel mio romanzo “Il ritorno del Cosacco” presentato anche su questo giornale, con il quale l’anno scorso ho voluto ricordare i fatti di Ovaro nel 75° anniversario. Ci sono anche vie in Friuli dedicate a partigiani che, se con il 25 aprile si potesse festeggiare almeno la libertà di scrivere come si è arrivati alla liberazione, forse ne deriverebbe per gli abitanti la fastidiosa necessità di cambiare il nome del proprio indirizzo di casa. Ci sono altri invece, come l’ingegner Cioni, che ampiamente meriterebbero di essere ricordati nel nome di una via e non lo sono. In prima battuta avevo pensato di intitolare il mio romanzo “Voglio la verità”, perché è il romanzo di giovani che vorrebbero capire come si è giunti al 25 aprile. Non possiamo lamentarci se i giovani non ci seguono quando continuiamo a propinare loro la mitologia della Resistenza invece che la storia di una guerra civile con le inevitabili luci e ombre. Se è troppo pensare che il mio romanzo possa contribuire a portare i giovani a voler conoscere la verità, mi auguro che possa favorire almeno l’obiettivo minimo di far sì che a Ovaro ci sia una via dedicata a ricordare l’esempio di impegno civile di Cioni: questo sì ‘eroe partigiano’.Dopo il terremoto avevamo coniato il motto “Il Friûl al ringrazie e no al dismentê”, il Friuli ringrazia e non dimentica. La gratitudine è un sentimento che sottolinea la grandezza morale d’un popolo. Non si può celebrare la Liberazione senza ricordare il sacrificio di quanti, provenendo da ogni parte del mondo, ci hanno liberato dal nazifascismo. Per Ovaro, ma anche per la Carnia in generale, ricordare la Liberazione nel nome di Rinaldo Cioni, mentre si sta soffrendo per le angustie della pandemia, può voler significare che è anche prendendo ad esempio la sua testimonianza di impegno civile che si vuole ripartire per immaginare il futuro, come si è ripartiti alla fine della guerra, dopo il 25 aprile.