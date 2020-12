Un libro da consigliare 2020, ecco i vincitori

Da “Le avventure di Pinocchio” a “Lo strano caso del dottor Jekyll e Mister Hyde”; da Lewis Carroll ad Agata Christie, da “Divisa in due” a “La macchina del tempo”, dalle fiabe ai fantasy, i consigli di lettura descritti nei 222 elaborati (dei quali 146 delle medie e 76 delle superiori) dei 286 i ragazzi partecipanti in tutto, sono stati tutti creativi, generosi, curati, entusiasti.

E per questo dare dei premi (dal primo al terzo classificato, per ciascuna delle cinque categorie in gara) è stato difficilissimo per i giovani giurati (anch’essi dagli 11 ai 18 anni). I premi affidati sono stati apprezzatissimi buoni acquisto, naturalmente per dei libri ma anche per diverso materiale tecnologico (tablet, computer, …).

Alla fine i lavori – tutti meritevoli – hanno restituito il valore di un’iniziativa importante per i ragazzi, per le scuole, per gli insegnanti che hanno seguito il progetto e per le biblioteche che hanno collaborato: la valenza educativa, sociale, artistica della lettura, soprattutto in un’età così delicata come quella tra gli 11 e 18 anni, è uscita in tutta la sua potenzialità, confermando l’importanza di iniziative come questa (e le decine di altre che LeggiAMO 0-18 mette in campo quotidianamente) per lasciare campo libero all’espressione dei giovani lettori e per accompagnarli attraverso la condivisione della lettura e dei libri.

Un Libro Da Consigliare, organizzato nell’ambito di LeggiAMO 0-18 dal Sistema Bibliotecario BiblioGO! e capitanato dal Consorzio Culturale del Monfalconese, è un progetto nato nel 2008 da un'idea della Biblioteca di Monfalcone ed è arrivato, per la sua 13esima edizione a coinvolgere tutti i ragazzi (11-18 anni) che risiedono in regione: i consigli di lettura che sono stati presentati potevano essere elaborati scritti, illustrazioni, video, composizioni musicali o fotografie.

Le scelte più numerose sono cadute sugli elaborati scritti (91) contro 55 disegni, 42 foto, 32 video e 2 canzoni; alcuni elaborati sono stati proposti da gruppi di più ragazzi, mentre altri da persone singole (solitamente i ragazzi più grandi); la tipologia del video è stata molto sfruttata dai più giovani tra i lettori (dagli 11 ai 14 anni) che hanno sviluppato in gruppo ben 24 video, mentre i ragazzi delle superiori ne hanno prodotti 8, tutti girati singolarmente. I lavori sono arrivati dalle scuole, da gruppi di ragazzi e ragazzi singoli di tutte le province: la più coinvolta quella di Gorizia (culla del progetto originario), seguita da quella di Udine.

Si conferma, dunque, la forza del concorso “Un libro da consigliare”, il cui scopo è proprio quello di creare relazione, rendendo i ragazzi parte attiva nei consigli di lettura: in questo modo ogni ragazzo – con l’aiuto dei suoi coetanei – può e potrà trovare lungo la sua strada i libri che fanno al caso suo, che possano coinvolgerlo, emozionarlo, arricchirlo.

Qui l’elenco dei primi classificati (le seconde e le terze posizioni sono disponibili sul sito www.unlibrodaconsigliare.it e nel video della premiazione), in allegato e ai link di seguito i lavori vincitori.

Elaborati scritti Scuole Secondarie di I° grado

Primi premi ex aequo: “Emporio delle meraviglie” di Ross Mac Kenzie, consigliato da Clarissa Piazza, Scuola Secondaria di Primo Grado, Divisione Julia Trieste; “Divisa in due” di Sharon Draper, consigliato da Camilla Catello, Scuola Secondaria di I° G. Brunner, Trieste.

Elaborati scritti Scuole Secondarie di II° grado

“Lo Strano Caso Del Dottor Jekyll e Mister Hyde” di Robert Louis Stevenson, consigliato da Anna Badodi, del Liceo Scientifico Galileo Galilei, Trieste

Disegni Scuole Secondarie di I° grado

“Assassinio sull'Orient Express” di Agatha Christie, consigliato da Luigi Cosulich de Pecine, Scuola Secondaria di I° F. U. Della Torre, Gradisca d’Isonzo (GO)

Disegni Scuole Secondarie di II° grado

“La macchina del tempo” di H. G. Wells, consigliato da Giulio Menk, Liceo Scientifico Galileo Galilei, Trieste

Video Scuole Secondarie di I° grado

“Cuore d'inchiostro” di Cornelia Funke, consigliato da Elisa Trangoni, Angela Antonial, Scuola Secondaria di I° A. Manzoni, Udine (link)

Video Scuole Secondarie di II° grado

La casa dei cani fantasma di Allan Stratton, consigliato da Gionata Panigutti, ISIS Brignoli Einaudi Marconi, Staranzano (link)

Fotografia

“Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie” di Lewis Carrol, consigliato da Agnese Furlan, Scuola Secondaria di I° T. Drusin, Pordenone

Canzone

“Le avventure di Pinocchio” di Carlo Collodi, consigliato dalla Classe 2C, Scuola Secondaria di I° Ascoli, Gorizia (link)

Con l’auspicio che un prossimo allentarsi dell’epidemia del Covid 19 consentirà nuovamente ai ragazzi di potersi confrontare e di collaborare - pur sempre in sicurezza - a questi progetti (non solo a casa, ma anche a scuola e in biblioteca), “Un libro da consigliare” si conferma, con numeri importanti, come un valido strumento per creare, anche a distanza, un circolo virtuoso di scambio di consigli di lettura che coinvolge i giovani in un contagioso ed energico passaparola.