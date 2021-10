Un libro da consigliare, concorso per giovani lettori e non solo

Gli studenti dagli 11 ai 18 anni residenti in Friuli Venezia Giulia possono partecipare al concorso regionale “Un libro da consigliare”, giunto alla sua XIV edizione, offrendo un consiglio di lettura creativo e originale attraverso uno dei cinque modi diversi possibili: entro il 13 novembre possono inviare un testo scritto, un disegno o un fumetto, una canzone o un componimento rap, un video o una fotografia a info@unlibrodaconsigliare.it. Una giuria di studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, tra novembre e dicembre, sceglierà i tre migliori consigli di ogni categoria, vincitori del concorso.



“Un libro da consigliare” è nato da un’idea della Biblioteca di Monfalcone ed è gestito da qualche anno insieme al Sistema Bibliotecario BiblioGo! con l’obiettivo di propagare il piacere della lettura tra i coetanei. " Un progetto che intendiamo supportare – afferma l’Assessore alla Cultura Luca Fasan – “e che rientra in una visione più ampia sulla cultura, finalizzata al coinvolgimento dei nostri giovani ".



Promosso in primavera con la distribuzione del materiale informativo in tutte le scuole della regione e nelle biblioteche è stato recentemente rilanciato durante il Festival Geografie a Monfalcone durante un incontro con lo scrittore Andrea Maggi, presenti anche Silvana Corbatto della Biblioteca di Monfalcone, Flavia Moimas, presidente del Sistema BiblioGo!, la videomaker monfalconese Erica Zamparo e il suo collega Lorenzo Dell’Agnese, che hanno realizzato con altri lo spot promozionale di questa edizione.“Nonostante la pandemia – sottolinea Luca Fasan – “è stato possibile presentare il concorso ad alcune classi delle scuole medie locali e durante il centro estivo Pixel Summer nelle sedi di Monfalcone, Sagrado e Turriaco. Anche la Biblioteca di Fogliano Redipuglia, in collaborazione con la scuola media, ha dedicato una mattinata alla presentazione del progetto. In giugno, durante il MeMo festival di Monfalcone, “Un libro da consigliare” ha potuto incontrare alcuni studenti del Liceo Buonarroti con lo scrittore Massimo Carlotto al MuCa di Monfalcone. Alla fine di agosto “Un libro da consigliare” ha partecipato alla Summer School di Aquileia organizzata dal progetto di promozione alla lettura della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Leggiamo 0-18 FVG”.Per la promozione del concorso è stato coinvolto anche il Centro Giovani Innovation Young di Monfalcone che, nei prossimi giorni e fino alla scadenza del concorso, ne parlerà all’interno del suo podcast.Da marzo ad oggi il concorso è stato promosso anche sul sito e sulle pagine facebook e instagram: è stato veicolato il video promozionale di quest’anno ispirato al motto “Liberi di sognare”, ideato e realizzato, come i due precedenti, dalla giovane videomaker Erica Zamparo, a suo tempo ripetutamente vincitrice del concorso e ora studentessa universitaria al Dams di Gorizia. Come l’anno scorso, il video è proiettato prima di ogni film e fino alla scadenza del concorso, il 13 novembre, nelle sale cinematografiche del Kinemax, che sostiene il concorso.