Un libro da consigliare, ecco i vincitori

Si è tenuta ieri, al Teatro Comunale di Monfalcone la cerimonia di premiazione di "Un libro da Consigliare 2022", il concorso per giovani lettori appassionati, ideato dalla Biblioteca Comunale di Monfalcone e organizzato insieme al Consorzio Culturale del Monfalconese, ente gestore del Sistema BiblioGO!, nell’ambito di LeggiAMO 0-18, progetto di promozione della lettura della Regione. Tra i partner dell’iniziativa è stata quest’anno anche la Fondazione Pordenonelegge.it. Il Concorso ha premiato ragazzi e lavori provenienti da tutto il territorio regionale.

A coronare il successo della quindicesima edizione è stato un ospite d’onore, Manlio Castagna, sceneggiatore, regista, critico cinematografico amatissimo dai giovani lettori. Durante l’incontro, Castagna ha parlato ai ragazzi di cinema e letteratura. Si è soffermato quanto sia fondamentale saper scegliere cosa leggere e ha colto l’occasione per mettere in luce l'anima di “Un libro da consigliare”: l'importanza che siano gli stessi ragazzi a suggerire i libri ai loro coetanei e che lo facciano attraverso diversi tipi di linguaggi; in questo modo è possibile dare voce ai libri più amati con più efficacia ed emozione.

“Un giorno, mentre parlavo con un giovane ragazzo pakistano, mi ha confessato che non gli piaceva leggere perché non aveva ancora “incontrato il libro giusto” – ha raccontato Castagna. “Perché la lettura – ha detto – deve essere necessariamente prima di tutto un piacere e non un dovere”. Infine, parlando della varietà enorme dei libri e dei generi letterari, si è soffermato sui manga (di cui è molto appassionato): il teatro – popolato di giovani lettori – è esploso in un vero boato. A riprova del fatto che sicuramente quello dei fumetti giapponesi sia un genere amatissimo dagli adolescenti.

Un intervento, quello di Castagna, dunque, perfettamente in linea con il tema dell’edizione 2022, “Avventure creative” che ha posto l’attenzione sulla possibilità di vivere infinite storie grazie alla potenza creativa che la lettura può scatenare, per ricordare che anche nei momenti difficili i libri sono un'occasione di evasione, un modo per non sentirsi soli e per progettare il futuro. Un’edizione breve questa del 2022 come nessuna in precedenza, partita a inizio febbraio e conclusa oggi con un numero di partecipanti ed elaborati ricevuti che ha superato ogni aspettativa.

Questa la classifica dei premiati, provenienti da tutta la regione, decretati da una commissione di ragazzi, coetanei degli autori dei consigli di lettura. Anche i loro commenti, sono osservazioni preziose che aggiungono valore al concorso. Così hanno commentato la loro esperienza questi “giurati speciali: “Non è affatto vero che parlare di libri è noioso: anzi è stimolante e fa venir voglia di leggere”. E ancora “Molte volte commentare un libro con le parole è più difficile che in altri modi. Questo concorso aiuta i ragazzi anche in questo senso … lo si può fare con molti strumenti!”. Infine, hanno confessato che “valutare gli elaborati dei nostri coetanei ci ha davvero fatto venir voglia di leggere!”.

In premio, per i vincitori, buoni spesa in libri e materiali tecnologici: un ulteriore incentivo alla crescita culturale e alla scoperta delle possibilità creative offerte anche dalla tecnologia.

Il concorso ha accolto ben 363 concorrenti. I partecipanti con l'adesione più alta sono stati i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado con 287 adesioni; 76 le ragazze e i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado.

Come ogni anno le modalità espressive dei consigli di lettura erano diverse. La maggior parte dei consigli sono arrivati sotto forma di scritti e poesie (138). I disegni ricevuti sono stati 60, mentre le fotografie scattate per raccontare il proprio libro del cuore sono state 49. I video, per lo più lavori di gruppo, che la giuria ha dovuto valutare sono stati 66 mentre i brani musicali arrivati sono stati 3. Le scuole che hanno partecipato sono state quaranta, provenienti da tutte le province della regione (24 scuole medie e 16 superiori).

Dalla provincia di Gorizia sono intervenuti gli istituti "M. Buonarroti", "M. Fabiani" "S. Pertini", "J. Vega", "S. Gregorčič" e le scuole medie "E. Giacich", "V. Locchi", "D. Alighieri", "C. Macor" e "G. I. Ascoli". Da Pordenone le superiori Sacile-Brugnera, Grafica e Comunicazione, "G. Leopardi - E. Majorana", "E. Torricelli" e le scuole medie "I. Nievo”, "G. Zanella”, "L. Da Vinci", "G. Lozer" e "P. P. Pasolini". Da Trieste il liceo "E. e U. Nordio" e le scuole medie "F. Rismondo", "G. Roli", "S. Gregorčič" e "N. Sauro". Da Udine il Liceo Classico Europeo, Educandato Statale "Collegio Uccellis", gli istituti "C. Percoto", N. Copernico", "G. Marinelli", "A. Zanon", "Magrini Marchetti", il Liceo Linguistico “Convitto Nazionale Paolo Diacono” e le scuole medie “Monsignor C. De Gaspero”, "G. Marconi", "A. Mistruzzi", "I. Nievo", "IV novembre", "G. Carducci", "A. Zardini", "E. Feruglio", "G. B. Tiepolo" e "J. Pirona”.

Tutti i libri scelti dai ragazzi, che essi stessi hanno voluto consigliare ai loro coetanei, partecipando al concorso, riempiono oggi un opuscolo – che verrà consegnato a tutti i partecipanti al concorso e distribuito nelle biblioteche, nelle librerie e nei luoghi di aggregazione giovanile della Regione e spedito a chiunque lo richieda alla mail info@unlibrodaconsigliare.it – e costituiscono una preziosissima bibliografia di oltre 110 titoli. E non possono esserci, consigli migliori di quelli che provengono direttamente dai giovani lettori.

CLASSIFICA DEI VINCITORI

- Sezione secondarie di primo grado SCRITTO

PRIMO CLASSIFICATO S_67 / IL LIBRO CHE TI SPIEGA PROPRIO TUTTO SUI GENITORI, di Francoize Boucher consiglio di: Patrik Di Vora, scuola “Zardini” di Pontebba, classe prima

SECONDO CLASSIFICATO S_118 / IL MARCHIO DI ATENA. EROI DELL’OLIMPO, di Riordan Nick consiglio di: Maristella Trampus, scuola secondaria “G.Roli di Trieste”, classe 1F

TERZO CLASSIFICATO S_99 / RONJA, di Astrid Lidgren consiglio di: Isabelle Grudina, scuola secondaria “Simon Gregorčič”di Dolina Ts, 1B

VIDEO

PRIMI CLASSIFICATI A PARIMERITO V_56 / DIARIO DI UNA SCHIAPPA, di Jeff Kinney consiglio di: Asia Trangoni, scuola “G. B. Tiepolo” di Pagnacco Ud, classe 2B + V_5 / IL RAGAZZO DI BERLINO, di Paul Dowswell consiglio di: Rocchetto AnnaLuna, Scuola “G.Marconi” di Rivignano-Teor Ud, classe 3B

SECONDO CLASSIFICATO V_6 / 60 RACCONTI, di Dino Buzzati consiglio di: Giacomo Polo, Scuola "G. Marconi" Udine, classe 3F

TERZO CLASSIFICATO V_21 / IL GIOCO DELL’ASSASSINO, di Scopettone Sandra consiglio di: Noa Marchi, scuola “G. Roli” Trieste, classe 2G

DISEGNO

PRIMO CLASSIFICATO D_34 / RAGIONI PER CONTINUARE A VIVERE, di Matt Haig consiglio di: Diana Shagguan Chunzi, scuola "E. Giacich" Monfalcone

SECONDO CLASSIFICATO D_28 / AGENCIJA ZA STARŠE, di Baddiel David consiglio di Ada Fonda, scuola “Simon Gregorčič” Dolina Ts, classe 3°

TERZI CLASSIFICATI PARIMERITO D_60 / IL VIRUS CHE RENDE FOLLI, di Bernard-Henri Lévy consiglio di: Swami Galardi, scuola "G. I. Ascoli" Gorizia, classe 3C + D_12 / BLACK BIRD, di Anne Blankman consiglio di: Francesca Bressan, Scuola "G. Roli" Trieste, classe 3G

FOTO

PRIMO CLASSIFICATO F_42 / I MIRACOLI ESISTONO. LA STORIA DI GIORGIO PERLASCA, di Sara Rattaro consiglio di: Sara Ferfoli, scuola "G. I. Ascoli" Gorizia, classe 2C

SECONDO CLASSIFICATO F_13 / IL FANTASMA DI CANTERVILLE, di Oscar Wilde consiglio di: Julian Sebastian Stoch, Scuola "G. Roli" Trieste, classe 3G

TERZO CLASSIFICATO F_2 / RACCONTI DEL TERRORE, di Edgar Allan Poe consiglio di Donato Nicolas, Scuola "G. Marconi" Udine, classe 3

- Sezione scuole secondarie di II grado FOTOGRAFIA

PRIMO CLASSIFICATO F_20 / IL PICCOLO PRINCIPE, di Antoine de Saint-Exupéry consiglio di: FURLANIS CAMILLA, scuola ISIS "M. Buonarroti", Monfalcone, classe 1ALS

SECONDO CLASSIFICATO F_27 / UNO DI NOI E' IL PROSSIMO, di Karen M. McManus consiglio di: GUADAGNO MATTIA / PIZZIN GIOVANNI / ALBERICO ALESSIA, scuola ISIS "M. Buonarroti", Monfalcone, classe 2 ASA

TERZO CLASSIFICATO F_23 / LOVING REAPER, di Jenny Jinya consiglio di: OSTINELLI DAVIDE / VOLTOLINA GIULIA, scuola ISIS "M. Buonarroti", Monfalcone, classe 1ALS

DISEGNO

PRIMO CLASSIFICATO D_3 / BUONANOTTE, PUNPUN, di Inio Asano consiglio di: ZANDOMENI NICOLò, scuola Liceo Artistico "Max Fabiani", Gorizia, classe 3A grafica

SECONDO CLASSIFICATO D_25 / LO SQUALIFICATO, di Dazai Osamu consiglio di: CANCIANI MARTINA, scuola ISIS "M. Buonarroti", Monfalcone, classe 1 ALS

TERZO CLASSIFICATO D_24 / FOLLIA, di Patrick McGrath consiglio di: CINGOLANI SARA, Liceo Scientifico “Gregorcic", Gorizia, classe 5 A

CANZONE

PRIMO CLASSIFICATO V_33*/ L'AMICO RITROVATO, di Fred Ulhman consiglio di: BARAZZA LUDOVICA / TAIARIOL ANNA / CHIAPPORI VIRGINIA / GARBO GIULIA, Liceo Classico "Majorana", Pordenone, classe 1CC

*presentato in categoria video, ripescato e premiato per decisione della giuria

SECONDO CLASSIFICATO C_3 / WHEATERING WITH YOU, di Makoto Shinkai consiglio di SALVIATI ANTONIO / GIULIA VOLTOLINA / OSTINELLI DAVIDE, scuola ISIS "M. Buonarroti", Monfalcone, classe 1/2 ASA

TERZO CLASSIFICATO C_1 / UNA STANZA PIENA DI GENTE, di Daniel Keyes consiglio di: CINGOLANI SARA, Liceo Scientifico “Gregorcic", Gorizia, classe 5 A

VIDEO

PRIMO CLASSIFICATO V_13 / L'ULTIMA NOTTE DELLA NOSTRA VITA, di Silvera Adam consiglio di NEVES RAQUEL / ALBERICO ALESSIA / COLAUTTI ANNA / ROSA CARLOTTA, scuola ISIS "M. Buonarroti", Monfalcone, classe 2A(scienze applicate)

SECONDO CLASSIFICATO V_34 / DIECI PICCOLI INDIANI, di Agata Christie consiglio di DI MARCO ILARIA / ONOTO ENOHO DEBRA / BUCCI VERONICA / GARDEL NOA, scuola ISIS "Magrini Marchetti", Gemona del Friuli, classe 1 BLS

TERZO CLASSIFICATO V_35 / L'ARTE DI SBAGLIARE ALLA GRANDE, di Enrico Galiano consiglio di: NATALI CHIARA / PUZZI AGNESE / RUSSI ANNAGIULIA / ZUTTION EMMA, scuola ISIS "M. Buonarroti", Monfalcone, classe 2BLS

SCRITTO

PRIMO CLASSIFICATO (pari merito) S_2 / PSYCO, di Robert Bloch consiglio di VIEZZI BENEDETTO, Liceo Classico Europeo Educandato Statale Uccellis, Udine, classe 3B +

S_13 / E POI CI SONO IO, di Kathleen Glasgow consiglio di CASAGRANDE ILARIA, scuola IPSIA Carniello-Brugnera, grafica e comunicazione, Brugnera, classe 1C

SECONDO CLASSIFICATO S_7 / BUONANOTTE, PUNPUN , di Inio Asano consiglio di: ZANDOMENI NICOLò, Liceo Artistico "Max Fabiani", Gorizia, classe 3A grafica

TERZO CLASSIFICATO S_23 / A VENEZIA CON UN PICCIONE IN TESTA, di Giuseppe Culicchia consiglio di: NANUT VALENTINA, scuola ISIS "M. Buonarroti", Monfalcone, classe 4BLL