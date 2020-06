Un libro per i bambini nati nel 2019

Quest’anno il Comune di San Canzian d’Isonzo ha voluto dare il benvenuto nella comunità dei lettori ai bambini e alle bambine nati nel 2019 e residenti nel comune, con un piccolo dono: un cofanetto contenente alcuni libricini adatti ai piccolissimi. Il pacco è stato consegnato al domicilio delle famiglie da un volontario del Gruppo locale della protezione civile e dalla bibliotecaria, raccogliendo inaspettate manifestazioni di gioia.

L’augurio dell’Assessorato alla Cultura è che per il bambino sia l’inizio di un bel rapporto con i libri e con le letture che segneranno la sua crescita e che lo faranno diventare grande. Raccontare e leggere storie ai bambini è una pratica antichissima ed è stata dimostrata tutta la sua efficacia per la crescita sana del bambino, soprattutto se svolta da piccolissimi in famiglia ed accompagnata all’uso dei libri. Leggere insieme è un atto d’amore e fa bene alla salute.

Nel cofanetto ci sono anche i consigli per i genitori redatti da NpL “Apprendere il piacere per i libri attraverso un gesto d'amore: un adulto che legge una storia”

La biblioteca comunale di San Canzian d’Isonzo aderisce sin dal 2001 a Nati per leggere (NPL) il progetto nazionale che, nato dalla collaborazione tra l'Associazione Italiana Biblioteche, l'Associazione Culturale Pediatri e il Centro per la Salute del Bambino, ha come finalità la diffusione della pratica della lettura ad alta voce ai bambini, anche da piccolissimi.

E mai come in questo periodo complicato si è potuto comprendere l’importanza dei libri soprattutto per i più piccoli…i volontari di BiblioChiama che hanno portato a casa i libri prenotati dalle famiglie sono stati accolti con grande entusiasmo proprio dai bambini per l’arrivo dei libri a loro riservati!