Un maestro per la comunità

Sabato 10 ottobre, alle ore 11.00, presso il cortile della scuola primaria “Battisti” di Fiume Veneto, l’amministrazione comunale conferirà al maestro e già sindaco Sante Manzon, 92 anni, un riconoscimento per la bontà e particolarità del suo lavoro educativo.



L’iniziativa è partita da un gruppo di suoi ex alunni della classe 1954 che hanno avuto Sante Manzon come insegnante negli anni scolastici dal 1962 al 1965, classi terza, quarta e quinta elementare.



“Desideriamo esprimere – dichiarano gli ex alunni - un sentimento di riconoscenza unanime al maestro Manzon per i principi ed i valori che sono risultati fondamentali per la nostra crescita.”



Oltre alla lunga carriera scolastica, Sante Manzon ha partecipato attivamente alla vita pubblica di Fiume Veneto: tra le più importanti le cariche di consigliere comunale (1956-60), di Sindaco per ben 10 anni (1965-75) e di assessore e vicepresidente della provincia di Pordenone (1975-80).



“E’ un vero piacere – dichiara il sindaco Jessica Canton – poter affiancare alla riconoscenza dei suoi ex-alunni, anche quella di tutta la comunità di Fiume Veneto, per molti anni di impegno proficuo a servizio del paese, ancora oggi molto amato dai nostri concittadini”.