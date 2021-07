Un nuovo Rinascimento di connessioni artistiche, creative e intellettive

Un nuovo progetto dedicato al Rinascimento e alla connessione tra le arti che propone decine di appuntamenti per l’estate (e con UdinEstate), fino all’autunno con laboratori, eventi, spettacoli, esposizioni che si svolgono prevalentemente a Udine. Accanto a questo la prosecuzione e la conclusione del progetto per giovani artisti dedicato alle buone comunicazioni 3, 2, 1, contatto! iniziato nel 2020 con la presentazione di cortometraggi e performance realizzati durante i laboratori.



Il programma estivo - autunnale di Espressione Est è denso e articolato e tocca ambiti creativi diversi come la danza, la fotografia, il teatro, le arti visive, le arti sonore, coding analogico, la programmazione creativa al computer ma anche la dimensione psicoterapica della connessione tra queste, nell’azione dell’intelletto e del movimento.

Riparte così l’attività in presenza dell’associazione Espressione Est dopo il secondo lockdown con un calendario ricchissimo di proposte che toccano diverse discipline creative e un’apertura gratuita di partecipazione a tutti, giovani e adulti.



Il progetto Rinascimento 2.1 e gli appuntamenti estivi

Gli appuntamenti di settembre e ottobre

Dal 10 luglio al 24 ottobre decine di appuntamenti per poter sperimentare e risvegliare le proprie passioni e capacità prendendo parte a laboratori, eventi, performances, rappresentazioni, attivamente o come fruitori tra il pubblico.Un nuovo progetto incentrato sul Rinascimento connota l’attività 2021 dell’associazione Espressione Est: Rinascimento 2.1. Il progetto ha come immagine - guida il dettaglio della Creazione di Michelangelo nella Cappella Sistina dove il dito di Adamo e di Dio si toccano. L’immagine è una rielaborazione grafica di Manuel De Marco che con una lettura “robotizzata” in chiave contemporanea ha ridisegnato anche la statua del David dello stesso Michelangelo e la Gioconda e l’Uomo vitruviano di Leonardo. La rielaborazione rende bene l’idea, che sta alla base del progetto, di interconnessione tra le arti, tipica del Rinascimento e così attuale in chiave contemporanea, dove la parola “connessione” richiama anche quella eterea del digitale, onnipresente nelle nostre attività.Già all’opera per UdinEstate con alcuni appuntamenti letterari e una lettura scenica teatralizzata in video per bambini sul tema della salvaguardia del pianeta (Il pianeta delle meraviglie. Non è tutta colpa della plastica) lettura collegata con la mostra aperta al Caffè Caucigh con le tavole a fumetti di Carlo Alberto Palumbo e Aldo Tocci dal titolo Comics4Movies l’attività di Espressione Est riparte il 10 luglio al Parco Ardito Desio (con replica il 18 settembre al Teatro Palamostre) con la nuova produzione della Compagnia Teatrale ‘Ndescenze dal titolo Sette anime ispirata ad una sceneggiatura di Tiziano Sclavi per Dylan Dog a sua volta tratta dal romanzo di Agatha Christie Dieci piccoli indiani, inserita nella Notte dei Lettori per il tema dantesco dei sette vizi capitali.Giovedì 8 e mercoledì 21 luglio e da mercoledì 14 a venerdì 16 luglio si terrà il laboratorio di fotografia Movimento - Rinascimento a cura del Circolo fotografico friulano e in collaborazione con l’associazione DNA Danza.Da mercoledì 14 luglio a venerdì 16 luglio avrà luogo il laboratorio di danza contemporanea dedicato a ragazzi e adulti Il movimento crea la rinascita psicofisica a cura della Società sportiva dilettantistica DNA Danza della durata di quattro ore giornaliere.Sabato 17 luglio alla Sala Astra del Cinema Visionario verranno proiettati i cortometraggi L’uomo del tramonto di Gabo Antonutti (ambientato, tra l’altro, a Palazzo d’Aronco) e Win - win di Anna Givani e negli stessi spazi del Visionario verranno allestite due esposizioni ad essi collegate, dal titolo Cast&Credits realizzate da artisti under 35.Un laboratorio con focus sulla programmazione di eventi interattivi per principianti con il software Arduino verrà condotto da Antonio Della Marina dell’Associazione culturale Continuo giovedì 22 luglio e venerdì 23 luglio con la produzione di progetti poi destinati ad un’esposizione collettiva il 24 luglio.Un altro laboratorio, dedicato alle tecniche delle arti visive, rivolto a giovani e adulti e che prende ispirazione e titolo dal libro di Herman Hesse La natura ci parla avrà luogo venerdì 23 luglio e sabato 24 luglio in due incontri a cura dell’associazione Anthropoi XXI con la realizzazione finale di progetti e installazioni collegati con la natura (parchi, boschi, piante urbane) sempre nella suddetta esposizione.Il progetto Rinascimento 2.1 riprende dopo la pausa agostana Venerdì 10 e Sabato 11 settembre con un workshop di scrittura sulla creazione del personaggio, destinato alle pagine dei libri e al palco del teatro, a cura di Luca Martini e Francesca Gangarelli di Mateârium - laboratorio di nuove drammaturgie, che si terrà presso il Circolo Nuovi Orizzonti di Udine, dove saranno esposte anche le foto risultanti dal laboratorio di luglio.A ottobre gli ultimi cinque appuntamenti di Rinascimento 2.1 avranno per tema ancora le tecniche teatrali, ma anche la creazione degli effetti speciali, animazioni, laboratori di ricamo e cucito e un laboratorio l’integrazione tra l’intelligenza emotiva e quella pratica.Sabato 2 e domenica 3 ottobre un laboratorio di tecniche teatrali dal titolo Prudenti rudimenti: approccio alla tecnica teatrale a cura di Claudio Poldo Parrino di Ilariavalliproduzioni; e la sera del 3 la performance multimediale Quattro al Quadrato; sabato 9 e domenica 10 ottobre un corso per realizzare effetti speciali a cura di Gabo Antonutti di Aeten production, After effects: effetti speciali e animazioni; giovedì 14 e venerdì 15 ottobre il corso di coding analogico Knit&Code a cura di Kaleidoscienza e venerdì 22 ottobre un interessante corso della dottoressa Giusy Guarino di Athena La Città della Psicologia Società Cooperativa Sociale dal titolo Coltivare l’interazione: intelligenze multiple e benessere.Per l'autunno sono previsti inoltre altri corsi e rassegne organizzate in collaborazione con le Federazioni del teatro amatoriale FITA, UILT, ATF e i Comuni del territorio il cui calendario sarà definito nelle prossime settimane.Le adesioni a tutti gli eventi e ai laboratori va confermata tramite prenotazione.Per informazioni e iscrizioni: info@espressione-est.com cell 347 87 37763.