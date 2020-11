Un'opera d'arte per onorare i professionisti della salute

Una delle sculture realizzate dall'artista gemonese Angelo Ponticelli è stata pubblicata sulla rivista internazionale di settore Woodcarving che viene letta in 57 paesi del mondo.

"Angelo Ponticelli ha creato una scultura, ispirata dal Covid-19, quello è stato un lavoro d'amore" riporta la rivista. Interamente realizzata a mano in legno di tiglio rifinito a cera neutra il lavoro è nato "per onorare tutti i professionisti della salute in Italia che lottano contro questa pandemia globale".

L'opera è stata donata a una casa di riposo di Moggio Udinese: "E' stata consegnata l'ultimo giorno di lavoro di mia moglie - raconta l'artista -, operatore sanitario per 12 anni, per approdare successivamente all'ospedale civile di Tolmezzo".