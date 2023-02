Un po' di Friuli a Roma per la grande mostra 'Pasolini pittore'

Sette opere pittoriche di Pier Paolo Pasolini provenienti dalla pinacoteca aperta nel 2022 al Centro studi Pasolini di Casarsa, negli spazi dell’Academiuta di lenga furlana, sono esposte da qualche giorno nella Galleria d’arte moderna di Roma, all’interno della grande mostra 'Pasolini pittore', inaugurata nell’ottobre scorso e aperta fino ad aprile.

L’arrivo dei quadri provenienti dal Friuli ha dato seguito a un parziale riallestimento dell’esposizione romana, cui ha preso parte anche la presidente del Centro studi Flavia Leonarduzzi, che ora comprende una sezione dedicata a Pasolini pittore a Casarsa della Delizia.

Il Centro studi è, inoltre, presente nel prezioso catalogo collegato alla mostra. Ma quella a Roma è stata anche una trasferta nel mondo accademico per il Centro studi casarsese, che ha preso parte al convegno 'Pasolini antesignano' organizzato in tre giornate in altrettanti atenei: La Sapienza, Roma Tre e Tor Vergata, presenti i rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico e della cultura.

Numerosissimi gli interventi che si sono susseguiti, fra i quali quelli dell’assessore alla cultura del Comune di Roma Miguel Gotor, e poi Guido Santato, Marco Dondero, Angelo Favaro, per citarne solo alcuni. A trarre le conclusioni sono stati il presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni pasoliniane - del quale il Centro studi fa parte - Giulio Ferroni e il presidente del Comitato scientifico nazionale Rino Caputo “Il convegno, di altissimo valore scientifico e culturale - ha affermato la presidente del Centro studi Flavia Leonarduzzi – ha confermato ancora una volta il ruolo e l’apporto costante del Centro studi al mondo che studia e fa ricerca su Pasolini, un impegno per il quale anche in questa occasione abbiamo ricevuto il ringraziamento unanime”.