Un ponte tra valori antichi e la contemporaneità

Nato per promuovere la riscoperta del passato attraverso la contemporaneità, facendo leva sul patrimonio materiale e immateriale dei Musei etnografici della regione, ritorna dal 9 aprile Alle radici del quotidiano, la sezione etnografica del Festival Maravee, ideato e diretto da Sabrina Zannier. Lanciata nel 2020, la manifestazione affronta il terzo anno ampliando la programmazione: oltre al viaggio negli antichi mestieri di famiglia Alle radici del quotidiano III, uno storytelling sceneggiato in produzioni audio e video nelle ‘Stanze parlanti’ di sei Musei etnografici, la novità dell’anno è I confini alle radici del quotidiano.



PLURALISMO DALLA MOBILITA’ - Due modalità narrative diverse per un progetto di valorizzazione del territorio attraverso format culturali e strumenti di comunicazione in grado di creare un ponte fra il valore antico dell’oralità, le nuove tecnologie e lo spettacolo contemporaneo. Sabato 9 a Stovizza (Resia), Maravee ha varato il nuovo progetto I confini alle radici del quotidiano, con la prima di cinque tappe dedicate alla scoperta del pluralismo culturale e sociale creatosi nell’Alto Friuli a seguito della mobilità dei confini lungo i secoli.



- Pensata come un’escursione naturalistica, la passeggiata inaugurale si snoderà lungo il percorso circolare breve Ta Lipa Pot, tra boschi, cascate e ruscelli, accompagnata dall’ascolto del radiodramma realizzato da Maravee, in cui la voce dell’attrice Nicoletta Oscuro narra identità del luogo dando voce alle preziose fonti orali registrate (su podcast) e i canti live del Coro Monte Canin. Una passeggiata/evento per sottolineare la profonda relazione fra uomo e natura, attraverso il singolare patrimonio orale di canti lirici, fiabe e leggende.- Costruito come un viaggio in tre escursioni lungo sentieri naturalistici e borghi storici e due spettacoli teatrali, il viaggio cerca risposte a quattro fondamentali domande che connotano un territorio: dove abito? cosa produco e mangio? che lingua parlo? in cosa mi riconosco? Grazie alla collaborazione di Musei e Centri etnografici, il progetto diventa una suggestiva scoperta delle aree di confine dell’Alto Friuli, per secoli connotate da una cartografia variabile. Facendo leva sulla pluralità di lingua e cultura, qui alimentata dall’incontro e dall’intersezione delle tre grandi civiltà europee, il progetto inscena la forza relazionale del territorio in ottica europeista.- Dai sentieri naturalistici che furono terreno di guerra alla memoria delle portatrici, dall’architettura sostenibile alla cultura alimentare, dalla singolarità di canti e danze alla rinnovata relazione uomo/natura, il viaggio rileva le profonde caratteristiche identitarie e le unicità del territorio in un viaggio nel tempo, tra natura e cultura, voci del passato e punti di vista del presente futuribile. Dopo l’escursione a Stolvizza, il 24 aprile è prevista una ‘passeggiata lenta’ a Sauris di Sotto, l’8 maggio un’escursione sui sentieri della Grande Guerra a Timau e il 28 al Museo Gortani la prima dello spettacolo teatrale che intreccia i vari territori, con gli attori Serena di Blasio, Fabiano Fantini, Nicoletta Oscuro e Massimo Somaglino, in replica il 4 giugno al Museo etnografico di Malborghetto.