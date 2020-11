Un viaggio avventuroso dalla rete alla carta

La più famosa in Italia è sicuramente Chiara Ferragni, con i suoi 18 milioni di ‘follower’, ma la stessa parola ‘influencer’ è ormai entrata nel vocabolario ufficiale. Di più: addirittura nella Treccani! Al momento ci sono addirittura dei corsi che spiegano ai giovani, anzi ai giovanissimi, come crearsi quella che sembra diventata la professione più ambita degli ultimi anni: diventare un personaggio popolare in rete con la capacità di influenzare i comportamenti e le scelte di un determinato gruppo di utenti.

Nata a Majano nel 1992, Federica Xotti è tecnicamente una influencer, anche se il numero di ‘seguaci’ sui suoi canali social non può competere con quello di una vera ‘macchina da guerra’ della comunicazione. La friulana è però anche una blogger, o meglio ancora una travel blogger, nota sul web come travelliAMO, dal nome del suo blog di viaggi (www.travelliamo.me) che cura e gestisce dal 2013.



UN INNO ALLA LIBERTA’Laureata in Scienze e tecniche del turismo culturale, attraverso Facebook e Instagram svolge la professione di ‘content creator’, lavorando a stretto contatto con le agenzie di comunicazione e le aziende, non solo del comparto turistico, ma anche della moda, del food e del settore beauty, seguiti quotidianamente da migliaia di utenti. Il passo dal web alla carta stampata era inevitabile, anche se non scontato, e Federica Xotti lo ha realizzato con un racconto di stampo autobiografico in cui ripercorre sei destinazioni di viaggio. Il mio mondo è a colori, pubblicato da Eretica Edizioni, è “un inno alla libertà, quella di credere fino in fondo nei propri sogni e di concretizzarli ciascuno con il proprio stile, estro e ispirazione”.VIAGGIATRICE PROFESSIONISTAIl titolo nasce dall’idea che la vita di ciascuno di noi sia come una tela bianca, pronta a essere colorata, di pennellata in pennellata, da quello che succede e da ciò che viviamo. Certe tinte e sfumature risultano “più flebili”, mentre altre “più marcate e decise” vengono descritte come i “colori primari” che hanno contribuito a impattare fortemente sull’autrice e sul suo modo di essere viaggiatrice e professionista. I sei capitoli del libro raccontano altrettante destinazioni - Egitto, Kenya, Polinesia Francese, Patagonia cilena, Thailandia e Senegal - e una profonda fiducia nella vita e nei sogni di ciascuno.“LA VITA, UN’OPERA D’ARTE”La narrazione, tutta in prima persona, è di carattere informativo/nozionistico, citando luoghi di interesse e località turistiche con relative spiegazioni, ma anche emozionale/esperienziale, con la volontà di concentrarsi su sensazioni, emozioni e stati d’animo. Uno stile che si fonda sui toni tipici dello storytelling che caratterizza l’autrice anche sul web e che viene ripreso, di capitolo in capitolo, alternando, al racconto di aneddoti e fatti vissuti, informazioni utili sui Paesi trattati. La “tavolozza immaginaria” dipinta a suon di decolli e partenze si completa con un’esposizione della spinta che ha portato l’autrice alla realizzazione del libro, facendo leva sul difficile periodo del Covid-19 che sta frenando il mondo – a partire dal turismo –, ma che “non potrà mai fermare lo spirito, i sogni e la curiosità di un vero viaggiatore, unico artista di quella meravigliosa opera d’arte che è la vita”.