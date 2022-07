Un viaggio nei crimini del passato con Massimo Picozzi

Come da tradizione, è tornato l’appuntamento estivo con PordenonePensa in Giallo. Per gli amanti del genere, questi tre giorni sono perfetti per conoscere storie destinate a rimanere avvolte nel mistero, o quasi.

A trasportarci in diversi gialli del passato è stato il criminologo e psichiatra Massimo Picozzi. Nato a Milano l’8 agosto del 1956, dal 2021 insegna “Psicolinguistica e Comunicazione” all’università dell’Insubria.

Nell’incontro pordenonese di lunedì 11, con ‘Nero come l’anima - storie di criminali del passato’ ha raccontato i crimini come uno specchio dei loro tempi storici. Picozzi, conosciuto per la sua capacità d’incatenare il pubblico alla sedia con i racconti dei casi più noti, oltre che la sua competenza scientifica e la sua grande conoscenza di numerosi casi famigerati, Picozzi narra la storia d’Italia seguendo la corrente che collega Giulia Tofana a Marianna de Leyva a Marcantonio Bragadin.

Partendo dalla prima storia, ambientata verso la fine dell’800, riguarda il valoroso condottiero Bragadin. Picozzi tesse una storia molto chiara e concreta, che ritrae quest’uomo vittima di una violenza inaudita: per giochi di potere, fu scuoiato dalla testa ai piedi. “Un vero capolavoro dell’arte dell’uccisione”, secondo Picozzi.

La seconda storia è improntata sulla più grande serial killer, Giulia Tofana. Questa donna riuscì a uccidere 600 uomini con semplici ampolle avvelenate. Per Picozzi un “personaggio geniale”, sotto il punto di vista clinico. E, infine, l’ultimo caso, forse il più stupefacente, ritrae Marianna de Leyva (la famosa Monaca di Monza) che, dopo le indagini, viene murata viva e condannata a restare imprigionata a per 13 anni.

Tre storie del passato che ci fanno riflettere sull’avanzamento tecnologico anche nel campo dell’investigazione. Ma oggi, quali sono le tecniche più idonee a risolvere un caso? Si parla più di scienza o d’intuito? “Direi che l’intuito si basa su fondamenti scientifici”, spiega Picozzi. “Certamente, dopo una serie di decenni nei quali la serie tv Csi l’ha fatta da padrona, si sta rivalutando la figura dell’investigatore, ovvero quello che usa strumenti, ma combinandoli con la logica”.

Di queste tre storie, quale è secondo lei la più interessante? “Direi quella di Giulia Tofana, perché racconta di una persona che, nel mondo criminale, è diventata un’eccellenza della tossicologia. E, per una donna del ‘500, non cosa è poco...”.