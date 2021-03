Una collezione senza precedenti

E' nato nel 2018 per reinventare un contenitore culturale attraverso il fumetto, proponendo didattica e formazione, produzioni, eventi e mostre.Attualmente sono aperte due importanti esposizioni internazionali: una sui supereroi Marvel / DC e una sul ‘Rembrandt del fumetto’ Milton Caniff. Il PAFF! Palazzo Arti Fumetto Friuli di Pordenone, ideato dal fumettista pordenonese di fama internazionale Giulio De Vita, ospitato nell’ottocentesca Villa Galvani e nella Galleria d’arte moderna di una città che ha ‘sdoganato’ questo mezzo artistico-espressivo prima di altri, punta ora a un ulteriore passo, con l’aiuto di addetti ai lavori, e non solo.



Il progetto prevede la raccolta di una ‘collezione permanente della narrazione disegnata’, con la curatela dell’esperto Luca Raffaelli. Per raccogliere il materiale, è stato chiesto ad artisti, collezionisti e galleristi di valutare l’eventualità di prestiti e donazioni di pubblicazioni storiche: tavole originali, oggetti e memorabilia ‘a tema’, che si affiancheranno all’acquisizione di opere storiche per costituire il corpus di una esposizione permanente tutta dedicata al fumetto.



A scopo di sondaggio, il PAFF! ha pubblicato un formulario online (disponibile all’indirizzo www.paff.it/museum), in cui è possibile esprimere interesse e disponibiltà a contribuire. In questo caso, i collezionisti saranno contattati con l’impegno di dare massimo risalto al nome dei prestatori, assicurare il materiale concesso e farsi carico delle spese di trasporto, catalogazione, conservazione, valorizzazione ed esposizione del materiale concesso. La collezione permanente del PAFF! dovrebbe vedere la luce, - cause di forza maggiore permettendo - a fine anno.