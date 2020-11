Un petalo a terra, lettera aperta di Porto Arlecchino, Studio di Teatro Arte Artigianato di Pordenone nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. La riportiamo integralmente.



Una donna offesa è come un petalo a terra.

Una donna umiliata è come una rosa fresca schiacciata nel fango.

Una donna violata è come una foresta bruciata.

Una donna uccisa è come la desertificazione del nostro futuro.

Fermiamo dall’inizio questa germinazione di violenza.



Con tutte le donne di "infinita volontà" e con tutti gli uomini di "ottima volontà", vorremmo condividere una riflessione amara e dolorosissima in questa ennesima giornata mondiale contro la violenza sulle donne, che ci scopre impotenti e attoniti di fronte all’escalation di violenze di genere che caratterizza ancora la società del Terzo Millennio.

A poco più di un anno dall’istituzione in Italia del “Codice Rosso”, che avrebbe dovuto inserirsi nel tessuto di violenze famigliari ed extra-famigliari per fungere da strumento di prevenzione di atti estremi come il “femminicidio”, ci troviamo oggi a fare i conti con la drammatica sovrapposizione dell’emergenza pandemica 2020.



L’emergenza sanitaria ha costretto i governi di tutto il mondo e anche quello italiano a istituire misure drastiche come i lockdown e il distanziamento sociale, volti a salvare vite umane e a scaricare l’intasamento degli insufficienti servizi sanitari. Ma non c’è stato il tempo, o la consapevolezza, o la competenza, per approntare gli strumenti atti ad affrontare le conseguenze di tali misure sanitarie.Per molte persone fragili e per moltissime donne in difficoltà, le limitazioni di spostamento si sono trasformate in un incubo di “reclusione in casa” e il distanziamento sociale si è trasformato in un alienante “isolamento dalla società”.Tutti i centri di ascolto, tutti gli operatori sociali dediti al monitoraggio delle situazioni a rischio, tutti i progetti di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, si sono trovati impossibilitati ad agire sul campo e in prima linea, riversando inutilmente le loro competenze nello smart-working di centri telefonici e connessioni web. Ma una persona debole, che si trova reclusa in casa con il suo aguzzino, è soggetta a controllo costante: non ha neppure lo spazio fisico e mentale di fare una telefonata o di connettersi privatamente con questi servizi. E la tensione intanto aumenta.Persino le forze dell’ordine sono state costrette a concentrarsi sugli interventi per far rispettare le norme anti-pandemiche, intervenendo per chiamate dei vicini su feste private, assembramenti famigliari, compleanni, ricorrenze rumorose ma “positive” (con tutto ciò che questa parola comporta oggi). Ma non ci sono stati DPCM adeguati a far sì che i vicini, gli amici, i conoscenti e il 112 si potessero concentrare operativamente anche sui tonfi e sulle urla che si consumano in ambienti domestici al di sotto dei 6 componenti.Così, oggi, in questa giornata dolorosa di coscienza collettiva, il governo ha dovuto fare i conti con un aumento esponenziale dei femminicidi nel 2020: in 10 mesi ben 90 atti così estremi, uno ogni tre giorni… e non si contano gli altri atti di violenza sommersa e protetta dal silenzio globale dell’isolamento sociale.Anche noi attrici e attori del mondo del teatro, anche noi comiche e comici del mondo della satira e della riflessione sociale, anche tutti noi operatori dell’immaginario collettivo, siamo stati necessariamente costretti a chiudere i teatri e le attività in presenza, assieme a molte altre attività culturali come biblioteche e musei, prima e più a lungo di tutte le altre attività commerciali considerate “indispensabili” alla sopravvivenza. Anche noi artiste e artisti ci siamo precipitosamente riversati nel web per offrire supporto alla società in difficoltà. Ma sappiamo che non basta! Sappiamo che il web non raggiunge le coscienze e non offre appigli concreti nel momento vero del bisogno e del dramma.Qui dal laboratorio artistico "Porto Arlecchino", desideriamo offrire solidarietà, desideriamo umilmente proporre riflessioni operative, offrire un minimo di speranza a chi non vede soluzione al futuro di sé stessa, di sé stesso e dei propri figli.Chiediamo al Governo non solo di varare leggi e mettere a disposizione finanziamenti, ma anche di snellire il più possibile le procedure di prevenzione diretta e di pronto intervento in ogni caso sospetto di “violenza di genere”.Chiediamo alle donne di infinita volontà e agli uomini di ottima volontà, di cominciare a scalfire il baratro di silenzio che circonda i disagi famigliari in drammatico aumento nella nostra penisola.: “… Parlane subito con qualcuno!"Se la sensibilità di chi ci legge può accettarlo, offriamo in allegatocome messaggio visivo di “Un Petalo a Terra”.A presto!Claudia Contin Arlecchino