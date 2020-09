Giovedì 10 settembre, alle 17, nella Sala conferenze della Biblioteca civica di Pordenone verrà presentato il libro In viaggio verso Aneis. Una fiaba sulla sindrome di Rett (Federighi editori) alla presenza dell’autore Andrea Giuntini. Interverranno il medico primario Carlo De Felice e, in collegamento online, Roberto Innocenti, illustratore italiano di fama internazionale, autore delle tavole del libro, e Elena Meli, biologa e giornalista. Condurrà l’incontro Daniela Dose.

In questo racconto-verità, preceduto da una favola di Andrea Giuntini, illustrata da Roberto Innocenti, c’è la testimonianza di artisti, genitori e ricercatori, su una malattia devastante che ruba alle bambine la capacità di comunicare, rendendole del tutto dipendenti dagli altri. Un gruppo di ricercatori scientifici, mentre cerca di capire i misteri della sindrome di Rett, scopre che l’arte nelle sue varie forme riesce a spezzare l’isolamento delle “bambine dagli occhi belli” e può arrivare a toccare corde che la scienza fa fatica a comprendere.

Se potessimo scegliere un unico simbolo per questa nostra storia sicuramente sceglieremmo il viaggio. Questo è esattamente l’elemento che il Maestro Roberto Innocenti ha colto nella favola di Andrea Giuntini ispirata a questa storia vera e lo ha trasformato in una dozzina di tavole bellissime e poetiche. Il viaggio può corrispondere alla volontà incrollabile di un genitore che cerca la soluzione ai problemi di salute di una figlia o alla curiosità di un ricercatore che vuole capire i meccanismi alla base di una malattia. Infine il nostro viaggio può anche simboleggiare il percorso di chi vorrebbe tentare di capire l’eterno mistero di perché l’arte, attività “apparentemente inutile”, diventi utile o addirittura indispensabile. “Nello sguardo di queste bimbe c’è una tristezza che non può far parte dell’infanzia” (Roberto Innocenti).