In questa anomala domenica delle Palme, un piccolo spazio dedicato alle parole in versi, grazie all'Ordine degli Infermieri di Udine che ha coinvolto decine di poeti per piccoli componimenti dedicati agli operatori sanitari, impegnati in prima linea nella battaglia contro il Coronavirus.

Ecco i versi di Massimiliano Lancerotto che ha dedicato a tutti gli infermieri 'L'argine'.