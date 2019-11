Una targa in ricordo di Mario Quargnolo

Udine rende omaggio a Mario Quargnolo, storico e critico del cinema scomparso nel 2003. Questo pomeriggio, lunedì 18 novembre, il sindaco Pietro Fontanini, l’Assessore alla Cultura Fabrizio Cigolot e la Vicepresidente del Consiglio Comunale Elisabetta Marioni, nel famedio del Cimitero San Vito, èhanno scoperto la targa in suo onore.



Quargnolo, nato a Udine nel 1922, ha contribuito con il suo lavoro a mettere in risalto l’arte cinematografica della sua città natale, dedicando sempre grande attenzione alla storia delle sale cinematografiche locali, agli attori e registi di origine friulana e ai film realizzati in Friuli.



Quargnolo viene ricordato per l’ingente numero di scritti – articoli, saggi, recensioni – che lo hanno reso celebre non solo in Italia ma anche all’estero. La continua riflessione sul fenomeno cinema, l’instancabile attività di ricerca, la minuziosa raccolta di dati sono solo alcune delle caratteristiche del lavoro di questo intellettuale friulano che è stato un vero e proprio anticipatore nel campo delle ricerche cinematografiche, e non solo: la storia di Udine, infatti, è stata un'altra passione a cui il critico ha dedicato molto tempo.



Per celebrare Mario Quargnolo, dunque, quest’oggi nel famedio del Cimitero di San Vito, il suo nome è stato aggiunto a quelli di altre grandi personalità che hanno segnato la storia e la cultura friulana.