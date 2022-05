Una vita per il balletto, prorogata la mostra 'Hommage à Jelko Yuresha'

Visto l’interesse suscitato, non solo negli appassionati della danza ma nel pubblico di ogni età, dalla mostra “Una vita per il balletto. Hommage à Jelko Yuresha”, allestita nella raffinata cornice del Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl”, il Comune di Trieste ha deciso di prorogare l’apertura.



L’iniziativa, accolta con favore e gratitudine dal Museo dell’Arte e dell’Artigianato / Muzej za umjetnost i obrt di Zagabria e dalla Comunità Croata di Trieste / Hrvatska zajednica u Trstu, consente quindi l’apertura al pubblico dell’esposizione fino al 15 maggio, con orario da martedì a domenica, orario 10-17 (biglietto d’ingresso: intero 4 euro, ridotto 3 euro).



La mostra propone una selezione di splendidi costumi di balletto, cimeli e documenti, appartenuti alle étoile della danza mondiale e collezionati dal celebre ballerino croato Jelko Yuresha nel corso della sua lunga e fortunata carriera di danzatore, coreografo e collezionista. Un’opportunità importante anche per visitare il Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl”, che documenta la vita del teatro e della musica a Trieste dal Settecento ai giorni nostri: manifesti, locandine, fotografie, stampe, medaglie, dipinti, strumenti musicali, cimeli, fondi musicali e manoscritti autografi costituiscono l’ossatura di un teatro della memoria che da quasi un secolo incrementa le sue collezioni nello spirito del fondatore.