Una voce carpita e sommersa, Bruna Sibille-Sizia

In occasione della giornata internazionale della donna, il Circolo Nuovi Orizzonti, in collaborazione con l’associazione le Donne Resistenti, sabato 19 marzo alle ore 18.00, ospita nella sua sede di via Brescia 3, zona Rizzi a Udine, la presentazione del libro “Una voce carpita e sommersa” (Kappa Vu) di Martina Delpiccolo, uno studio che porta alla luce "la nostra prima e miglior narratrice in prosa degli anni Cinquanta, nonché in assoluto la più rimossa della letteratura friulana in lingua italiana", come scrisse Tito Maniacco.



Martina Delpiccolo ci condurrà nella letteratura e storia del Friuli, alla scoperta della vita e dell’opera di Bruna Sibille-Sizia (Tarcento 1927 – Udine 2009) e dei suoi personaggi femminili. Le ferite di un vissuto e della storia del Friuli emergeranno dalla dimensione personale e artistica di Bruna Sibille-Sizia. Scrittrice, ma anche poeta, giornalista, artista e partigiana. Tra i libri pubblicati, “La terra impossibile”, “Avinis, paese senza peccato”, “Il fronte di fango”, “Un cane da catena”, “Diario di una ragazza nella Resistenza”: dall’occupazione cosacca al terremoto, passando per le due guerre fino alle ferite del nuovo millennio. “Scrittrice di terra, di guerra, di libertà”: così è stata definita da Martina Delpiccolo, autrice della ricerca che la porta finalmente alla luce. Introdurrà la serata Daniela Rosa.



Prenotazione: circolonuoviorizzonti@gmail.com o WhatsApp: 342-1603107. Obbligo di green pass rafforzato e mascherina FFP2.