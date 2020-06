Uno zoo in fuga al Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo di Udine

Che fine hanno fatto tutti gli animaletti dipinti sulla volta della Sala azzurra del Museo Diocesano? Il Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo invita a partecipare, venerdì 26 giugno, alle ore 10 e alle ore 11.30, all'appuntamento con Mariarita Ricchizzi che condurrà il pubblico alla scoperta delle curiosità delle specie animali dipinte da Giovanni da Udine.



Al termine del percorso, tutti al lavoro nel laboratorio didattico dove i partecipanti realizzeranno un simpatico lavoretto a ricordo delle bella mattinata trascorsa.



La visita si svolgerà attraverso un nuovo percorso sanificato in tutta sicurezza. Portare l'astuccio di scuola con tutto l'occorrente per disegnare, ritagliare e incollare, e la mascherina.



Ingresso adulti 5 euro, bambini fino ai 6 anni gratuito, bambini e ragazzi 3 euro.

Numero massimo consentito di partecipanti per orario è di 24



Obbligatoria la prenotazione: tel. 0432 25003 oppure biglietteria@musdioc-tiepolo.it

Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo

Piazza Patriarcato, 1 – Udine www.musdioc-tiepolo.it