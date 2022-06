Vôs de Basse, quasi cento partecipanti

Si è chiusa prima dell’arrivo dell’estate la possibilità di partecipare alla quinta edizione del concorso letterario in lingua friulana “Vôs de Basse”, organizzato dai Comuni di Carlino, Gonars, Muzzana del Turgnano, Porpetto, Precenicco e San Giorgio di Nogaro, mediante lo Sportello associato per la lingua friulana e con il patrocinio della Società Filologica Friulana e della Cooperativa Informazione Friulana / Radio Onde Furlane.

Come negli anni precedenti, non è mancata la risposta da parte degli scrittori, con una partecipazione da tutto il Friuli ma anche dal resto d’Italia e dall’estero (soprattutto Argentina e Spagna), per un totale di quasi cento elaborati, suddivisi tra le sezioni Narrativa, Poesia, Traduzione e Studenti.

L’iniziativa intende essere un omaggio ad alcune delle figure che hanno arricchito il panorama culturale della Bassa Friulana, quali Pre Zaneto (don Giovanni Schiff), Tita Marzuttini, Luciano Morandini, Alviero Negro, Pierluigi Visintin e Gina Marpillero, alla quale, vista la ricorrenza dei 110 anni dalla nascita (18 febbraio 1912), è stata dedicata la sezione Studenti, in collaborazione con la famiglia e con il Docuscuele - Centro regionale di documentazione, ricerca e sperimentazione didattica per la scuola friulana.

Nel corso dell’estate, una giuria di esperti valuterà le 98 opere in concorso e nominerà i vincitori di ciascuna sezione, che riceveranno come premio un buono spendibile per l’acquisto di libri. La cerimonia di premiazione si svolgerà presso la biblioteca “Villa Dora” di San Giorgio di Nogaro entro la fine dell’anno.