Valerio Marchi narra Annie Oakley

Mercoledì 9 settembre, alle 18 alla Libreria Friuli di Udine, si terrà una presentazione sui generis: Valerio Marchi, infatti, avvalendosi per la sua narrazione del contributo di Alessio Velliscig (parti musicali) e Michela Marchi (per brevi ma incisive frasi della Oakley), continua a raccontare figure femminili che sono state punti di riferimento per diffondere nuove idee circa le potenzialità delle donne nella società. Così, dopo Nellie Bly, ecco ora una figura altrettanto straordinaria e dello stesso periodo storico (tra Otto e Novecento): Annie Oakley, tiratrice infallibile, fu una superstar americana, ma nella sua vita c’è di tutto...



