Valori e simboli, alla scoperta dei monumenti commemorativi di Udine

Mercoledì 8 settembre, alle ore 17.30 in Sala Ajace a Udine, per il ciclo dei “Dialoghi in Biblioteca”, si terrà la presentazione del volume edito da Gaspari dal titolo “Valori e simboli - Un tour dei monumenti commemorativi a Udine” e curato da Simonetta Daffarra. Dialogherà con la curatrice Mariaelena Porzio, scrittrice e collaboratrice di Radio Magica. Interverrà il dirigente scolastico Stefano Stefanel.



I monumenti sono importanti punti di riferimento spaziale e temporale della città. Carichi di memoria, servono a conoscere, ricordare e tramandare la storia, celebrando avvenimenti, miti, eroi e figure esemplari della società.



È su queste premesse, unitamente alla necessità di dare visibilità a un aspetto specifico mai singolarmente trattato della città, che si basa questo testo sui monumenti commemorativi di Udine. Questo libro è il risultato di un originale laboratorio didattico che ha coinvolto 70 studenti del liceo scientifico Giovanni Marinelli, con l’impegno dei ragazzi nel guardare con altri occhi e una diversa attenzione la città. È una mappa costruita con cura e rigore, una guida che può risultare interessante anche per chi è curioso di guardare, appunto con altri occhi, Udine e i suoi monumenti, che costituiscono un unicum irripetibile, frutto dell’incrocio tra questo territorio e gli avvenimenti e le persone che lo hanno attraversato. Le quattro parti in cui il libro è suddiviso, ordinate secondo criteri tematici, cronologici e tipologici, corrispondono ad altrettanti temi di senso compiuto, non solo dal punto di vista storico, ma anche fisico-morfologico.



Simonetta Daffarra vive e lavora a Udine. Architetto, insegna Disegno e Storia dell’arte al liceo scientifico Giovanni Marinelli. Esperta e studiosa dell’architettura della città, è stata docente a contratto presso l’Università di Architettura di Udine dal 2013 al 2017, occupandosi di progettazione urbana e del paesaggio.Nel rispetto delle disposizioni COVID-19 è obbligatorio il green pass e prenotare il posto allo 0432 127 25 89 o alla mail bcusm@comune.udine.it.