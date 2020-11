Apre a Villesse EmotionHall, una nuova arena immersiva permanente, la prima di questo genere in Italia, modulare e interattiva, dedicata alla cultura in ogni sua espressione e all’intrattenimento. Uno spazio di 2.000 mq configurabile per ospitare mostre d’arte, eventi multimediali, appuntamenti musicali, corsi e stage di danza e recitazione, incontri enogastronomici, … che trova spazio all’interno del Meeting Place del centro commerciale Tiare Shopping.

Uno spazio innovativo in grado di offrire esperienze altamente coinvolgenti per il pubblico, equipaggiato con le più avanzate tecnologie audio e video.

‘Van Gogh. Immersive Art Experience. Il sogno’ è il titolo dell’esperienza d’arte che inaugura il calendario di EmotionHall. Un progetto che rende omaggio a uno dei più celebri maestri che, con la sua opera, ha fortemente segnato l’evoluzione della pittura impressionista, ideato da Stefano Fake, artista contemporaneo e video maker affermato a livello internazionale, e da Nicola Bustreo, curatore museale, di eventi artistici e culturali, direttore artistico di EmotionHall, che hanno scelto di rileggere Van Gogh nella sua dimensione onirica.

Un nuovo modo di vivere l’arte che si prefigge di coinvolgere emotivamente il pubblico. Un’esperienza diversa dall’abituale fruizione museale, in cui il visitatore è “immerso nei quadri”, diventando parte integrante delle opere che lo avvolgono in un “abbraccio d’arte”.

APERTURA AL PUBBLICO: dall’8 novembre al 30 gennaio 2021, da lunedì a domenica dalle 10 alle 20.

BIGLIETTI: Infopoint Meeting Place Tiare Shopping; prevendita: Vivaticket www.vivatcket.com (Intero 14 euro, ridotto: 12 euro; ridotto bambini/ragazzi: 8 euro, esclusi diritti di prevendita)