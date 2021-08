Venerdì sera orario prolungato alla Galleria Spazzapan

Nei quattro venerdì di agosto la Galleria Regionale d’Arte contemporanea di Gradisca d’Isonzo “Luigi Spazzapan” rimarrà aperta al pubblico fino alle 22. Un’occasione in più per visitare le mostre “Behind the appearances. Vera Lehndorf e Holger Trülzsch Exhibition”, “La San Marco. Cent'anni di design per il caffè” e “Sconfinaments. Da una collezione friulana di arte contemporanea”.

Gli orari della Galleria nel mese di agosto saranno pertanto i seguenti: mercoledì, giovedì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 22; lunedì e martedì chiusa.

Biglietto d’ingresso: intero 3 euro, ridotto 2 euro (gruppi, giovani fino a 18 anni, studenti universitari con tessera), gratuito per bambini fino a sei anni e adulti over 65