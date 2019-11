Venezia e il mare al Caffé storico Carducci di Monfalcone

‘Venezia il mare… un’atmosfera quasi perfetta’ è la mostra di pittura che porta la firma della poliedrica Nadia Bencic Cadò e sarà l'occasione per ripresentare al pubblico la sua ultima produzione letteraria intitolata ‘Quel triangolo di paradiso’. La pittrice, poetessa, scrittrice, fotografa fara' tappa presso lo storico Caffè Storico Carducci di via duca d'Aosta 83 Monfalcone da sabato 30 novembre alle 18. Numerosi gli attestati e significativi premi conseguiti a testimonianza di una pluriattività, di una carriera che spazia dall’arte figurativa alla letteratura, passando per il teatro e, nel cinema in un ruolo significativo nella trasposizione del romanzo di Umberto Saba ‘Ernesto’ con la regia di Salvatore Samperi, con un cast di attori superlativi tra i quali Virna Lisi, Michele Placido, Renato Salvatori. Ha anche scritto una pièce teatrale intitolata ‘El mio nome xe Nessuno’.

Ha partecipato alla realizzazione del Grande Graffito di Piazza Unità d’Italia a Trieste. L'entusiasmo e la vivacità si riscontrano nell’elenco delle manifestazioni cui Nadia Bencic ha aderito andando a comporre un curriculum d’esibizioni di grande rilievo. Numerose le sue performance, artistiche, culturali, di moda e ludiche. Di quest’artista piena di sentimento ed umanità, va ricordata la sua produzione poetica ‘Incantevole Sussurro’ naturale corollario di un amore verso la vita ed i suoi valori fondanti.

Al Concorso letterario e artistico “Versi al vino” Nadia Bencic ha trionfato con due primi posti: per la pittura e per la prosa.Le affermazioni: “Nadia che promette” e “Nadia che spazia”di Vittorio Sgarbi si sono rivelate profetiche. Nadia Bencic artista della forma, del colore e della luce poetica, ottiene un impatto comunicativo di emozioni e contenuti ammirevoli. La mostra potrà essere visitata continuamente fino a giovedì 12 dicembre dalle ore 7.30 alle 22.00, escluso il lunedi.