Venezia e il Patriarcato, aperture straordinarie nel week end

Apertura straordinaria per la galleria espositiva in occasione della manifestazione Geografie per la visita alla mostra Venezia e il Patriarcato. Sabato e domenica la rassegna sarà visitabile dalle 10.30 alle 12.30 del mattino e dalle 15.30 sino alle 20 del pomeriggio. L’esposizione ha ampiamente superato il tetto dei 2mila visitatori e durante l’evento letterario metterà in campo una serie di iniziative: domani, sabato 25 alle ore 11 è in programma il terzo incontro fra storia e arte con Lucio Gregoretti incentrato sul periodo conclusivo dell’esperienza della Serenissima e l’arrivo di Napoleone a Monfalcone nel 1797, domenica invece due appuntamenti con le visite guidate con Marino De Grassi alle ore 18 e alle ore 19.