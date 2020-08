Venezia e il Patriarcato, già raggiunti i mille visitatori

A un mese esatto dall’apertura dell’esposizione Venezia e il Patriarcato alla galleria comunale di piazza Cavour è stato tagliato il traguardo dei primi mille visitatori, oltre cento dei quali solo nella giornata di ferragosto nella quale il Comune, in controtendenza rispetto al passato, ha assicurato l’accesso del pubblico dalle 10 alle 23. Una scelta che si è rivelata pagante nonostante le temperature proibitive della giornata festiva a conferma che un’offerta culturale qualità può rappresentare un’ottima occasione di richiamo, considerati anche i numerosi ospiti stranieri e di altre città che hanno apprezzato le opere di Canaletto, Guardi, Tiepolo e degli altri grandi artisti in mostra.

La rassegna, infatti, oltre a presentare una serie di capolavori di grande valore artistico, per molti versi è un viaggio nella storia per ripercorrere i quasi 4 secoli di appartenenza della città alla Repubblica veneziana dal 1420, esattamente 600 anni fa, sino al 1797, all'arrivo delle truppe di Napoleone. I volumi rari, a cominciare dal "Ragguaglio geografico storico del territorio di Monfalcone", di Basilio Asquini, ai vecchi Statuti e alle pergamene dell'archivio municipale, alle altre pubblicazioni del Settecento consento di rappresentare le fasi cruciali che hanno dato l'impronta al nostro territorio dal punto di vista urbanistico, ma anche linguistico e delle tradizioni che ancora permangono. Patriarcato e Serenissima sono stati momenti fondanti della configurazione della città murata e della costruzione della Rocca attorno alle quali si è sviluppata l'identità cittadina della quale si conservano ancora importanti reperti, alcuni dei quali esposti nelle sale della galleria.

Sempre al completo anche le visite guidate, sia quelle serali, sia quella sperimentata sabato mattina, tanto che si sta pensando ad ulteriori momenti di apertura straordinaria, come durante il festival letterario Geografie. La rassegna, infatti, oltre a presentare una serie di capolavori di grande valore artistico, per molti versi è un viaggio nella storia per ripercorrere i quasi 4 secoli di appartenenza della città alla Repubblica veneziana dal 1420, esattamente 600 anni fa, sino al 1797, all’arrivo delle truppe di Napoleone.

I volumi rari, a cominciare dal “Ragguaglio geografico storico del territorio di Monfalcone”, di Basilio Asquini, ai vecchi Statuti e alle pergamene dell’archivio municipale, alle altre pubblicazioni del Settecento consento di rappresentare le fasi cruciali che hanno dato l’impronta al nostro territorio dal punto di vista urbanistico, ma anche linguistico e delle tradizioni che ancora permangono. Patriarcato e Serenissima sono stati momenti fondanti della configurazione della città murata e della costruzione della Rocca attorno alle quali si è sviluppata l’identità cittadina della quale si conservano ancora importanti reperti, alcuni dei quali esposti nelle sale della galleria.