Venti minuti con il Craf per parlare dei grandi maestri dell’obiettivo

Il Centro Ricerca e Archiviazione della Fotografia di Spilimbergo promuove a partire da lunedì 8 giugno “Venti minuti con il CRAF”, quattro incontri online su Facebook prima dell’apertura della 34°edizione della rassegna Friuli Venezia Giulia Fotografia.



“Abbiamo pensato di scegliere alcuni importanti interlocutori per discutere sul tema del lockdown – afferma il presidente Enrico Sarcinelli – insieme a giornalisti e fotografi scopriremo davvero come questa drammatica circostanza ha cambiato la vita di tutti e anche l’utilizzo dello strumento fotografico, rivelatore di una realtà, di un paesaggio e di una società del tutto nuovi”.



Quattro gli appuntamenti proposti – ogni lunedì dall’8 al 29 giugno, sempre con inizio alle 19 e sempre in diretta Facebook dall’account del Craf - moderati dal direttore del Centro Alvise Rampini: “Sono delle brevi suggestioni, dialoghi che vogliono principalmente incoraggiare riflessioni e confronti sulla fotografia, testimone oculare dell’emergenza sanitaria – spiega il direttore del Craf –. Parleremo di paesaggio urbano, delle nostre montagne, di cultura e dell’atteso cambiamento globale per assicurare un futuro al nostro pianeta”.



Il primo rendez-vous, '', l’, ospiterà il giornalista di Repubblica e autore del blog Fotocraziae il fotografo, autore di un progetto dedicato alla città didurante il lockdown.“Collezion-iamo” è il secondo appuntamento, il, per scoprire virtualmente il ricco patrimonio conservato allacon le rispettive responsabiliIl terzo incontro “” con la fotografae il caporedattore Cultura de Il Gazzettino di Pordenoneracconterà l’isolamento pre Covid-19 della montagna friulana.Infine, il, l’ultimo incontro “” con il fotografoe il caporedattore Cultura del Messaggero Veneto, anticiperà i contenuti della mostra di Grassani 'Environmental migrants – the last illusion' che aprirà il. All’autore verrà assegnato inoltre l’ambito