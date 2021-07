VerdArte a Campone

Sabato 10 luglio, alle ore 15,00 verrà inaugurata a Campone la rassegna collettiva di arte contemporanea VerdArte, ideata e curata dall’archittetto Mila Marzotto, con l’intervento critico di Alessandra Santin. L’evento è promosso dal Comune di Tramonti di Sotto, dalla Proloco Valtramontina, dall’Ecomuseo Lis Aganis, con il sostegno della Fondazione Giovanni Santin onlus per il contemporaneo e di De Blasio associati.

La manifestazione, nata a Porcia con l'obiettivo di promuovere la conoscenza dell'arte contemporanea declinata nel rapporto con la natura e la cultura contemporanea, nel 2021 diventa itinerante; dopo essere stata ospitata a Roveredo in Piano a maggio e giugno, a luglio e agosto verrà ospitata a Campone che rappresenta senza dubbio la vetrina ideale per la realizzazione di una mostra en plein air, rendendo così fruibile l’arte al di fuori degli spazi ad essa istituzionalmente dedicati.

Le installazioni, create da diciotto artisti contemporanei del territorio, con vari materiali e con tecniche diversissime che rispecchiano i loro personali percorsi espressivi e artistici, partono dall’antica borgata Sacchiaz per arrivare alle borgate Martin e Grisa, seguendo la strada che costeggia il torrente Chiarzò con le sue acque verdi e cristalline. Si viene così a creare un itinerario artistico suggestivo e poetico per valorizzate sia le opere che il paesaggio e le architetture del paese da percorrere silenziosamente, “in cammino tra terra e cielo” come suggerisce il tema guida di ARTinVAL.



Nell’ambito della mostra, che durerà fino a ferragosto, ci saranno visite guidate, momenti di lettura dedicati ai bambini, presentazione di libri e il finissage previsto per il 12 agosto alle ore 18.00.Il calendario completo con tutti gli aggiornamenti potrà essere consultato sulle pagine facebook di VerdArte, Pro Loco Valtramontina, ARTinVAL, Fondazione Giovanni Santin, gruppo Campone e Valtramontina