Verdi e Pordenonelegge insieme per l'Ucraina

Sostenere in modo concreto e diretto i giovani colpiti dalla guerra in Ucraina è l’obiettivo della campagna di sottoscrizione fondi che vede in prima linea in queste settimane il Teatro Verdi di Pordenone, che ha attivato l’iniziativa assieme a Croce Rossa Italiana di Pordenone e del Fvg.

La finalità della raccolta fondi è l’attivazione di Borse di Studio culturali da poter utilizzare, anche all’estero, per la propria formazione. La campagna prosegue fino a fine mese e trova adesso l’importante sostegno di Pordenonelegge, al via domani 14 settembre con tanti eventi programmati al Teatro Verdi (il programma su pordenonelegge.it).

Tutti gli incontri programmati al Verdi offriranno così al pubblico del festival l'occasione di aderire e partecipare concretamente alla campagna. Un accordo che vede in prima fila l’impegno dei Presidenti del Teatro Verdi e di Fondazione Pordenonelegge, che hanno voluto condividere, in occasione dell’importante kermesse letteraria, una fattiva collaborazione nel segno della solidarietà e dell’Umanità, la prima cosa che viene smarrita durante tutte le guerre.