Vernissage in streaming della mostra 'Sulla strada del Raga'

Sarà presentata mercoledì 18 novembre alle 18, in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube di Zeropixel Festival, l’esposizione “Sulla strada del Raga”, personale di Maurizio Frullani. La mostra, che esplora il legame tra fotografia e musica, è il risultato del viaggio iniziatico intrapreso dall’artista negli anni ‘70 in India settentrionale, alla scoperta dei maestri, dei musicisti e dei liutai che hanno fatto la storia della musica indiana e che l’hanno fatta conoscere in occidente, a partire da Ravi Shankar.

“Fu nel 1974, quando arrivai in India su un pullmino Volkswagen di seconda mano attraverso Turchia, Afghanistan e Pakistan, che sentii per la prima volta la musica classica indiana. Nel 1975 ripercorsi la stessa strada e a Srinagar, il posto meno adatto, comperai il primo sitar che suonava poco e male”, scriveva Frullani ricordando questo suo viaggio, che fu seguito, nella decade successiva, dall’Africa, l’Eritrea, dove visse e lavorò tra la fine degli anni '90 e gli inizi del 2000. Paesi lontani ed estremi, difficili e affascinanti al medesimo tempo, in cui ricchezza e povertà si mescolano nell'innata fierezza e dignità delle genti.

La nostalgia e il fascino di quei luoghi da mille e una notte, delle donne e degli uomini incontrati, lo spingono a ritornare nel nord dell'India nel 1985, ma questa volta con uno scopo preciso: percorrere la strada della musica alla ricerca di maestri, artigiani liutai e scuole di musica.

“Un viaggio iniziatico verso l'elevazione estatica e spirituale del Raga, la massima espressione della musica indiana che, attraverso le sue scale ascendenti e discendenti, tocca precise corde emozionali mettendo in relazione lo spirito con il sublime”, scrive la curatrice dell’esposizione, Federica Luser. Così “nasce il ciclo Sulla strada del Raga, un racconto per immagini: liutai, maestri e allievi colti nel loro contesto, in una messa in scena perfetta. La luce è calibrata, i chiaroscuri perfetti, l'inquadratura centrale. La lettura delle fotografie rigorosamente in bianco e nero, è semplice e diretta. Frullani entra in un dialogo silenzioso con il soggetto e con ciò che esso rappresenta. Non possiamo parlare di reportage, queste immagini non sono solo documentazione, ma sono l'espressione più forte dello sguardo del fotografo, che indugia sulla concentrazione, sulla disciplina, sul rapporto tra uomo e strumento, un tutt'uno nella ricerca della perfezione armonica del suono”. “Attraverso una stampa ai sali d’argento, dai toni resi ancor più avvolgenti dal viraggio seppia, le affascinanti forme degli strumenti emergono dalla profondità dei neri, in attesa del tocco sapiente dei Maestri”, scrive la critica dell’immagine Lorella Klun.