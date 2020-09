Veronica Galletta al festival GEOgrafie di Monfalcone

Il Premio Campiello Opera Prima 2020, Veronica Galletta, sarà ospite domenica 27 settembre alle ore 17.00 del festival letterario "Geo grafie di Monfalcone. Scrivere la terra, leggere la terra", rassegna promossa da Comune di Monfalcone (GO) e Fondazione Pordenonelegge in programma dal 23 al 27 settembre: cinque giornate di libri, di voci e di letture. L'incontro, aperto gratuitamente al pubblico, si terrà in piazzetta dell'Unità d'Italia (o, in caso di maltempo, in Palazzetto Veneto). L'autrice del romanzo “Le isole di Norman” (Incursioni - Italo Svevo) sarà intervistata da Federica Ribolli, Vicepresidente dell'Associazione di promozione degli scrittori regional Irreale NarrativaKm0 e past President dell'Associazione Triestebookfest fino al 2017. La protagonista del libro è Elena, giovane studentessa, che abita sull'isola di Ortigia (Siracusa) insieme al padre, ex militante del Partito comunista, e alla madre, che vive chiusa in camera da diversi anni, circondata da libri che impila secondo un ordine chiaro solo alla sua testa. Quando all'improvviso la donna va via di casa, Elena cerca di elaborare la sua assenza dando inizio a un viaggio rituale attraverso i luoghi dell'Isola, quasi fosse una dispersione delle ceneri. Parallelamente, nel tentativo d far luce su un evento traumatico della sua infanzia, di cui porta addosso i segni indelebili, la ragazza capirà che i ricordi molto spesso non sono altro che l'invenzione del passato.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito, ma sarà necessario presentarsi agli incontri trenta minuti prima dell’orario di inizio per consentire gli ingressi secondo i protocolli di sicurezza.