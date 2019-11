Via libera al centro visite del Palù di Livenza

È stato approvato dall’assemblea dei sindaci dell’Unione territoriale intercomunale del Livenza Cansiglio Cavallo (alla quale aderiscono i comuni di Aviano, Budoia e Caneva), il progetto preliminare del centro visite del Palù di Livenza redatto dagli architetti Moreno Baccichet e Annalisa Marini, dopo una fase di confronto con le amministrazioni comunali di Caneva e Polcenigo, incontri con i vari portatori di interessi, in primis il Grapo – Gruppo Archeologico Polcenigo - che da decenni segue con passione ogni evoluzione sul sito palafitticolo patrimonio Unesco.

“Di questa opera – commenta Andrea Gava, Sindaco di Caneva nonché vicepresidente dell’Uti - si parla dagli anni ‘80 e finalmente potrà diventare realtà entro un tempo ragionevolmente breve. Si tratta di un intervento assolutamente necessario per la valorizzazione del sito di epoca preistorica che, nel 2011, è stato inserito nella lista dei beni patrimonio dell’umanità. Potrà dare un forte impulso allo sviluppo turistico dell’intera area, qualificando e promuovendo un luogo di assoluta eccellenza per quanto concerne le ricerche archeologiche per le epoche del neolitico e per consentire ai fruitori di godere anche delle straordinarie bellezze ambientali e paesaggistiche che, grazie alla presenza della Livenza, si percepisce la presenza di una straordinaria energia”.

“I tempi per poter arrivare alla conclusione non saranno brevi”, spiega ancora Gava. “La fase progettuale potrà terminare entro la metà del prossimo anno e dopo la procedura di gara si potranno iniziare i lavori che, ci auguriamo, potranno terminare entro la metà del 2022”.

“Sono molto soddisfatto – prosegue Gava – in quanto questa opera era stata inserita come prioritaria nel piano strategico dell’Uti, riconoscendo da tutti i sindaci il ruolo strategico dell’area per tutto il territorio pordenonese e non solo. L’opera, totalmente finanziata con fondi regionali, prevede un investimento di 1.200.000 euro dei quali un milione già previsti in questa fase e altri duecentomila stanziati dalla Regione per il 2019-2020”.

“L’intervento tiene conto delle caratteristiche e delle particolarità del sito dov’è inserito. Per questo si è pensato di minimizzare l’impatto, realizzando un edificio parzialmente interrato, che ben si configura al luogo. Arrivando da via Longone si potranno scorgere dei rilievi (i tetti) che appariranno come grandi zolle di terra sollevate, al di sotto delle quali ci saranno gli edifici. Altra caratteristica importante è data dal grande simbolo che identificherà il luogo e potrà essere visibile anche da Google Earth, una grande ‘pintadera’, ovvero la riproduzione di un manufatto in terracotta rinvenuto nelle attività di scavo, con ogni probabilità usato dai preistorici per decorare tessuti o i corpi dei nostri antenati”, spiega ancora il sindaco di Caneva.

“I corpi di fabbrica si sviluppano su segmenti collegati fra loro a formare un semicerchio che espone le ampie vetrate delle sale principali rivolte verso nord in tre direttrici principali: la Santissima, la chiesetta di San Michele e bar di stale, tre luoghi simbolo della zona. Gli spazi saranno suddivisi in una zona d’ingresso, con servizio informazione e ristoro, e delle aree deposito. Muovendosi attraverso una zona espositiva si giunge a un’area museo. Proseguendo ci sarà un'altra area espositiva dove si pensa di riprodurre lo scavo fatto dagli archeologi nel 2018 in un’area incassata sotto il pavimento che dovrà essere in vetro. Ci saranno poi due aule didattiche dedicate alle visite delle scolaresche, una sala multimediale dove si potranno vedere dei filmati. Si passa poi a una zona espositiva e a una zona museale, oltre che ai servizi. L’intera area ha una superfice coperta di circa 900 metri quadri e potrà accogliere fino a 80-100 mila visitatori all’anno. Si tratta certamente di un obbiettivo molto ambizioso e sicuramente non raggiungibile nel breve periodo. Siamo convinti, però, che una corretta gestione - che non potrà prescindere al coinvolgimento dei vari stakeholder presenti sul territorio - potrà segnare l’evoluzione turistica dell’intera pedemontana”.

“I tecnici stanno valutando se si riuscirà a realizzare l’intero intervento con i fondi stanziati. In ogni caso il progetto prevede anche la realizzazione tralasciando un ultimo corpo di fabbrica, senza pregiudicare l’intera funzionalità del complesso”, conclude Andrea Gava.