Viaggio nella poesia friulana, alla scoperta di Federico Tavan

Continua la rubrica 'Il tramonto della Luna' con la nuova serie di puntate che hanno cadenza mensile, in diretta assieme ad Angelo Floramo, Martina Delpiccolo e Paolo Medeossi.



Nelle nuove puntate si parlerà de “il tesoro nascosto della grande poesia friulana e più in generale della letteratura del Friuli” cercando di far emergere il sommerso d'un mondo meraviglioso.



La seconda puntata si intitola 'In una scheggia il mondo. Viaggio nella poesia friulana: Federico Tavan'. Appuntamento giovedì 4 giugno 2020, alle 18, sulla pagina Facebook del Caffè Letterario Codroipese.