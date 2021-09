Vicino lontano Mont chiude con Umberto Galimberti e Franco Arminio

La paesologia è una forma di attenzione ai paesi, a quei luoghi che, trascurati dalla politica, spesso non ricevono la giusta attenzione nemmeno da chi li abita. Il paesologo - così si definisce il poeta e scrittore Franco Arminio - si interessa del loro presente e del loro avvenire, a partire dalla convinzione che i piccoli comuni delle aree interne non sono affatto creature morenti, da abbandonare all'oblio del tempo e degli uomini, ma vanno difesi, anche dagli intellettuali, dallo spopolamento e dalla dimenticanza. Arminio sarà il protagonista venerdì 24 alle 18 a Dordolla – nell’ambito di Harvest-Festival del raccolto (in caso di maltempo all’Auditorium di Moggio) – di uno degli appuntamenti conclusivi della rassegna vicino/lontano mont. I paesi, sostiene Arminio, per prima cosa bisogna andare a trovarli spinti dalla passione: bisogna attraversarli e guardarli, “salvarli con gli occhi”, come scrive in una delle sue poesie più belle, che dà il titolo all’incontro.



" sarà il tema dell'appuntamento di(nell'ex Asilo-Ricreatorio in caso di maltempo), che è stato pensato per dare un seguito di concretezza alle suggestioni che Arminio intende lasciare il giorno prima. Coordinati dal professor, responsabile dell'Officina Montagna di Cantiere Friuli dell'Università di Udine, personalità significative dell'impegno a favore delle piccole comunità di montagna -, vicepresidente Legacoop FVG,, vicepresidente e direttrice di Cadore-Cooperativa Sociale delle Dolomiti,, ideatore e curatore di Stazione Topolove/Tolpolò e, ricercatore dell'Euricse di Trento e profondo conoscitore della cooperazione di comunità in Italia – rifletteranno su come le comunità possano prendersi cura dei luoghi e delle persone, immaginando nuovi percorsi di dialogo e di "r/esistenza" in montagna.– curata da, con un evento di grande spessore e significato: il filosofo, che fu uno degli ospiti della prima edizione di vicino/lontano, nel 2005, dialogherà con una giovane diciannovenne carnica, la studentessa tolmezzina. "La parola ai giovani", è il titolo di un recente saggio dello studioso, e anche, simbolicamente, dell'appuntamento conclusivo dell'intera rassegna, che si avvarrà della moderazione di, direttore del Messaggero Veneto e del Piccolo. Il programma ha voluto incrociare i giovani più volte lungo il suo percorso. E lo ha fatto ponendosi in ascolto, sapendo che la responsabilità del futuro è ormai nelle loro mani. Non potrà mancare, presidente dell'ASCA e partner entusiasta di vicino/lontano mont, che ha tragicamente perso la vita in montagna in questi giorni.Oltre 30 gli appuntamenti in programma per la prima edizione di vicino/lontano mont 2021 - tra incontri, dialoghi, proiezioni, giornate in malga e in rifugio, workshop, laboratori, presentazioni e convegni -, tutti realizzati in accordo e con l'attiva disponibilità delle istituzioni pubbliche locali e con la collaborazione di associazioni ed enti privati.