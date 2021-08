Vicino/lontano mont, montagna ancora protagonista

Prosegue vicino/lontano mont, il nuovo spazio di riflessione che l’associazione culturale vicino/lontano propone per concentrarsi sui temi della montagna oltre che su quelli del mondo. Il progetto, a cura di Claudio Pellizzari, è costruito in collaborazione e con il coinvolgimento concreto dei tanti attori che nella montagna friulana, o partendo da essa, si occupano da molti anni di sviluppo locale e valorizzazione del territorio, anche attraverso la cultura.



Sabato 7 agosto, alle 17.30, nella Pinacoteca De Cillia di Treppo Ligosullo – la presentazione di “Zoncolan e altre storie. I poli sciistici del FVG”, volume di Diego Carpenedo appena pubblicato per i tipi de La Nuova Base. L’autore, noto per la sua attività politica – è stato senatore della Repubblica nella XI e XII legislatura – è un ingegnere libero professionista, oltre che un apprezzato saggista e romanziere. Il libro, dedicato al futuro della montagna friulana, ripercorre le tappe che hanno portato allo sviluppo del comprensorio sciistico e turistico. Carpenedo ne discuterà con Magda Uliana, direttrice centrale Attività produttive e Turismo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Giovanni Da Pozzo, presidente della Camera di Commercio di Pordenone-Udine e di Confcommercio FVG, e con Antonio Zambon, già presidente del CAI FVG, tra i fondatori della rete “Alleanza nelle Alpi” e ora componente del direttivo del Club Arc Alpin con delega all’ambiente. L’incontro si realizza in collaborazione con ASCA-Leggimontagna-Cortomontagna, l’associazione culturale Elio cav. Cortolezzis e il Comune di Treppo Ligosullo.



Tutti gli appuntamenti di vicino/lontano mont sono gratuiti, con prenotazione online sul sito vicinolontano.it, salvo dove diversamente indicato in programma. Sarà sempre possibile registrarsi sul posto. Come richiesto dalla nuova normativa, l'accesso agli eventi sarà riservato a chi è in possesso del Green Pass.