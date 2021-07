Villa de Claricini Dornpacher, al via il Festival Dante per i poeti d’oggi

Continua il programma di iniziative “Tutte quelle vive luci” promosso dalla Fondazione de Claricini Dornpacher per celebrare il 700mo anno della morte di Dante Alighieri. La seicentesca Villa di Bottenicco di Moimacco ospiterà infatti il 6 e 13 luglio alle 19 il Festival Letterario “Dante per i poeti d’oggi. I ritmi della Commedia nella musica dell’attualità” a cura dello scrittore, poeta e critico Enzo Santese.

Gli incontri tendono a “disegnare” per il pubblico l’orbita di un viaggio immaginario nel mondo della Divina Commedia, con soste di riflessione su alcuni specifici episodi, tra quelli che rivestono un alto valore simbolico. Le letture scelte sono tratte da tutte e tre le cantiche; ad ogni poeta sarà affidato un certo numero di terzine (da 6 a 8) che saranno precedute da una riflessione preliminare su tutto il canto: in questo modo anche chi non abbia dimestichezza con la materia o ne conservi un ricordo troppo sfumato nel tempo, ha la possibilità di gustare alcuni aspetti del pensiero medioevale, di cui Dante è il massimo rappresentante.

In tal modo si svilupperà un ideale incontro con il Poeta, attraverso la lettura e il commento di alcuni passi, nei quali è possibile cogliere analogie e punti di contatto fra il pensiero medioevale del fiorentino e le problematiche odierne: il contrasto tra i diritti del singolo e le ragioni di Stato, la visione complessiva della realtà e la cura ossessiva del “particolare”, la religione considerata a tratti come strumento di realizzazione di profitto personale, il conflitto a volte aspro tra il concetto di privato e di pubblico, il tema della vita e della morte, l’attaccamento al mondo terreno e la proiezione metafisica.

I poeti impegnati nell’incontro del 6 luglio sono Lucilla Del Ben, Antonio De Lucia, Lucia Guidorizzi, Francesca Piovesan, Enzo Santese ed Ennio Zampa. Protagonisti dell’incontro del 13 luglio saranno invece Antonio De Lucia, Fernando Gerometta, Lucia Guidorizzi, Luigina Lorenzini, Roberto Marino Masini, Enzo Santese ed Ennio Zampa.