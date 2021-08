Villa Ottelio de Carvalho cuore pulsante della cultura manzanese

Si è chiusa la rassegna di eventi agostani a Villa Ottelio de Carvalho, a Manzano. Ma l’associazione “Villa Ottelio de Carvalho” guidata da Patrizia Corbellini, è già al lavoro per programmare una serie di appuntamenti anche nel mese di settembre.

Per il congedo della mostra di Renato Paoluzzi, “A piccoli passi. 50 anni nel mondo dell’arte”, la Villa ha ospitato “Tra arti e lieti calici”, evento promosso per far conoscere i prodotti delle cantine dei Colli Orientali del Friuli. Alla serata hanno voluto essere presenti il sindaco di Manzano Piero Furlani, gli assessori Silvia Parmiani, Daniele Macorig e Valmore Venturini, il presidente del Consorzio Collio Orientali Paolo Valle. Protagonisti degli assaggi di Ribolla Gialla, avvenuti nel foladôr di Villa Ottelio, sono state le aziende vitivinicole Petrucco, Ermacora, Dorigo, Ronchi di Manzano, Giorgio Colutta, Valle e Ronco delle Betulle.

Centinaia le persone che in questo mese hanno raggiunto la Villa per partecipare agli appuntamenti organizzati e per visitare la mostra di Paoluzzi. Soddisfatta la padrona di casa, Patrizia Corbellini: "Ringrazio tutti per la vicinanza che ci hanno dimostrato. Abbiamo cercato di valorizzare le opere di Paoluzzi con una serie di eventi capaci di sposarsi con i temi delle sue opere. Speriamo di esserci riusciti. Ora, come associazione – conclude – siamo al lavoro per proporre nuove occasioni di incontro in Villa, luogo privilegiato per il confronto e lo scambio di idee".

Il sindaco Furlani ha voluto mettere in evidenza come la comunità di Manzano "non sia solo sedie, ma rappresenti una realtà variegata dove è possibile incontrare il vino, l’olio, la storia e la cultura".

Per il presidente del Consorzio Valle, "far conoscere le produzioni vitivinicole locali in un luogo dal grande fascino come Villa Ottelio, al centro tra i territori di Manzano, Buttrio e Premariacco, è un valore aggiunto che può solo fare bene al comparto".

Per informazioni sull’attività di Villa Ottelio de Carvalho e per tenersi aggiornati sui prossimi eventi, 0432701214, 330464321, villaottelio@gmail.com, oppure visitare i profili Instagram e Facebook.