Sabato 9 novembre, alle 15.30, visita guidata alla Chiesa della Presentazione di Maria al Tempio Casa Secolare delle Zitelle, in via Zanon 10 a Udine.





Nata alla fine del Cinquecento, grazie alla volontà di due nobili friulane, la Fondazione Casa Secolare delle Zitelle in Udine assolve da più di quattrocento anni alla sua opera di educazione dei giovani nella città di Udine. Correva l’anno 1595 quando due nobildonne, Anna Mels e Flavia Frangipane, decisero di unire i loro patrimoni e mettersi a vita comune con l’intento di aiutare e salvar da una vista immorale le fanciulle più povere. Nei secoli l’istituzione fu fatta segno di benefici e offerte e vide crescere in parallelo il patrimonio terriero e il patrimonio d’arte, che l’ultimo Patriarca, Daniele Delfino, contribuì a rendere splendente. Tra le opere di estrema importanza conservate ci sono due capolavori di Maffeo da Verona (ca. 1576 – 1618) concepiti in pendant, “La Vergine affida il Bambino a San Francesco” e “Cristo che incorona Santa Caterina da Siena”.



Programma

Visita guidata alla Chiesa della Presentazione di Maria al Tempio e alla Stanza del Primo Fuoco

Concerto del M° Sebastiano Zorza alla fisarmonica di Domenico Zipoli (1688-1726), Suite no. 1 in B minor (preludio, corrente, aria, gavotta)

Azienda Borgo delle Oche, presentazione degli autoctoni friulani: Friulano e Refosco dal Peduncolo Rosso Con il Patrocinio di: Università degli Studi di Udine, Comune di Udine, Club per l’UNESCO di Udine

La partecipazione agli eventi è gratuita ma sarà gradita un’offerta alla Fondazione per i restauri della Chiesa. Prenotazione obbligatoria.