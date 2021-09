Visita guidata con i piloti della Pan alla mostra '60 anni con le Frecce Tricolori'

Settimana tutta nel segno delle Frecce Tricolori quella in corso, con una serie di manifestazioni che celebrano la PAN nel suo 60mo anniversario.

Fra queste si colloca anche la mostra “60 ANNI CON LE FRECCE TRICOLORI - Pattuglia Acrobatica Nazionale 1961-2021” allestita nella Chiesa di San Francesco a Udine e realizzata dall’IRPAC – Istituto Regionale di Promozione e Animazione Culturale – in collaborazione con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Promoturismo FVG, Comune di Udine e Fondazione Friuli.

L’esposizione, che sta riscuotendo particolare successo di pubblico con oltre 350 visitatori al giorno durante i week end (450 solo nella giornata di ieri, domenica 12 settembre), raccoglie 80 pannelli fotografici di grandi dimensioni che illustrano la storia, le manovre, gli equipaggiamenti, la manutenzione ma anche i volti dei piloti che hanno fatto conoscere le Frecce Tricolori a livello mondiale.

Giovedì 16 e 23 settembre, i visitatori potranno contare su una guida d’eccezione: un pilota della PAN sarà infatti presente dalle 17.00 alle 18.00 nella sede della mostra per rispondere alle domande e alle curiosità, firmare i poster e i cataloghi disponibili in mostra e partecipare a un selfie indimenticabile (prenotazione obbligatoria max 50 persone con green pass su mail info@irpac.it)



Completano il progetto espositivo anche alcuni filmati riguardanti le ultime manifestazioni e sorvoli della Pattuglia Acrobatica - motivo di vanto per l’Italia e soprattutto per il Friuli, che ha visto nascere la caccia militare italiana con Francesco Baracca ed il suo “Cavallino Rampante” – nonché numerosi vinili didattici. Di particolare suggestione la scenografia virtuale che utilizza le grandi pareti della Chiesa di San Francesco e particolari amplificazioni del suono. Nell’allestimento è anche creata una Selfie Box ad alta definizione che permette ai visitatori, attraverso un telecomando, di praticare un selfie con l’intera formazione dei piloti della PAN.La mostra è visitabile fino al 10 ottobre 2021 dal martedì al venerdì dalle ore 16.00 alle 19.00, il sabato e la domenica dalle 11.00 alle 19.00.Ingresso gratuito. L’accesso è consentito ai visitatori muniti di Green Pass.