Visita guidata virtuale a Plurima

Mercoledì 25 novembre, alle 17, si terrà la seconda diretta Facebook e Instagram dalla mostra "Plurima. Galleria d'arte Udine/Milano. 1973-2012”, allestita alla Galleria Spazzapan di Gradisca d’Isonzo, in questo periodo chiusa per l’emergenza Covid.



La diretta sarà a cura di Erpac FVG, ente regionale organizzatore della mostra, e a illustrare le diverse sale espositive saranno i curatori Lorenzo Michelli e Cristina Feresin.

Per poter assistere alla diretta è sufficiente iscriversi alla pagina Facebook e/o Instagram della Galleria Spazzapan.



Nelle prossime settimane si terranno altre dirette dalle esposizioni di Erpac FVG, tra cui quelle dalla mostra “Vienna 1900. Grafica e design” a Palazzo Attems Petzenstein di Gorizia e “Sandro Miller. Malkovich Malkovich Malkovich! Homage to Photographic Masters” al Magazzino delle Idee di Trieste.

Sarà l’occasione per approfondire la conoscenza delle opere esposte, ma anche un modo per far parlare l’arte e la cultura in attesa della riapertura dei musei e di tutte le sale espositive.